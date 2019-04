El Brujo del Poder Negro: Amarres de Amor y Ligaciones Espirituales

Mucha polémica y mitos existen entorno a la brujería especialmente sobre los amarres de amor por eso acudimos a DON LUIS el Brujo del Poder Negro para que nos dé una breve explicación del tema.

“Hay personas que comentan que los trabajos de amarre no funcionan que son estafas, y sólo pierdes tu dinero, desgraciadamente todas esas personas que opinan negativamente son personas que ya han acudido con varios charlatanes a pedir un trabajo de amarre y no han tenido buenos resultados, estas personas al ser estafadas una y otra vez pierden la fe y creen que ya nadie les puede ayudar y que la brujería no existe que todo es un simple engaño, permítanme comentarles que no porque esos charlatanes no hayan podido resolver su problema y no les hayan dado buenos resultados significa que nadie puede, es como con los mecánicos hay muchos aprovechados estafadores que te inventan que tu carro tiene mil cosas y cuando lo llevas a otro mecánico para una opinión honesta te topas que el problema era muy sencillo de resolver y el otro tipo con el que lo llevaste primero lo único que quería era sacarte más dinero por eso te inventaba tanta cosa, con esto quiero que se entienda que las estafas no se dan exclusivamente en la brujería si no en todos lados y no porque alguien sea deshonesto todos lo serán”.





¿Qué tan cierto es que el hacer un amarre acarrea consecuencias negativas?

“Eso es falso, y lo digo con conocimiento de causa todas aquellas personas que comentan eso de que pasan cosas malas al hacer un amarre son personas ignorantes que hablan por hablar. Cuando se opina sobre cualquier cosa se debe hacer con hechos fácticos que respalden su dicho no se debe andar abriendo la boca y diciendo cosas sólo porque se tiene lengua, quiero aclarar que no hay ninguna consecuencia negativa por hacer un trabajo de amarre ya que para eso se hacen las ofrendas, tu pides algo y das algo a cambio y me refiero a cosas como alumbrados, rezos, tequila, cigarros, flores, etc., de esta forma se guarda el equilibrio tu obtienes el regreso de tu ser amado y se hace una ofrenda para dar gracias a la entidad con que se trabaja”.





¿Cuáles son las clases de amarres que trabaja?

“Existen dos clases de trabajos los amarres de amor: que son donde se trabaja a partir del amor que ya reside dentro de las personas, se hace que ese sentimiento renazca más fuerte para así poder lograr la unión de la pareja un ejemplo de este tipo de trabajo es cuando las personas están casadas, se aman, pero alguien les hace un trabajo de separación entonces se comienzan a pelear a distanciar hasta que terminan divorciándose, a estas personas les corresponde por derecho divino estar juntos, pero un trabajo negro los separó es aquí cuando se trabaja el amarre de amor, también está el trabajo de dominio o sometimiento, este ya no es un amarre de amor sino de dominio o sometimiento porque se amarra se atrae a la persona por la fuerza, en contra de su voluntad ya sea por capricho por venganza o para satisfacer un deseo sexual, son dos trabajos muy diferentes con muy buenos resultados, dentro de éstos mismos se puede hacer un trabajo fuerte o uno sencillo, el trabajo fuerte se usa para resolver cosas complicadas a muy difíciles, aquí se trabajan las 3 partes mente, cuerpo y espíritu, se manda a la entidad con la que se está trabajando a que busque el rastro de la persona por la noche para que se meta en su mente cuando la persona está dormida, y ahí es cuando se le trabaja a tu favor, aquí se provoca la necesidad de estar contigo, se reavivan los buenos recuerdos de cuando estaban juntos o se generan pensamientos y sensaciones de atracción, se hace que la persona sueñe contigo, que te desee sexualmente, se puede hacer que tenga sueños eróticos o amorosos dependiendo de lo que el cliente pida, también que la persona no tenga paz ni tranquilidad hasta que se una a ti por completo y como tú quieres, los trabajos se pueden proteger y tapar para que aunque la persona vaya con un brujo y se consulte no le aparezca que tiene un trabajo, y así todo salga para bien”.





¿Cuánto tiempo tarda en dar resultado un amarre?

“Todo depende de la persona que se trabaje, si la persona es débil espiritual y mentalmente hablando puede tardar 15 días o menos aproximadamente, si la persona es medianamente difícil puede demorar entre 15 y 22 días, si la persona es fuerte espiritual y mentalmente puede tardar hasta 2 meses, ahora si la persona está protegida por algún brujo, por alguna oración o amuleto puede tardar hasta 3 meses dependiendo de con que este protegida, por eso siempre primero pido fotografía de la persona que se quiere trabajar para ver a lo que me voy a enfrentar y no fallar, porque SIEMPRE se puede sólo varia el cómo se trabajará y el tiempo en que se dará el resultado”.





