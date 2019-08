El Brujo del Poder Negro: Ana y la casa de las Lomas

Antes de acudir con DON LUIS en mi casa no había un sólo momento de paz, durante el día mi familia y yo discutíamos mucho, todos teníamos dificultades de diferente tipo, el dinero no rendía, siempre estábamos molestos, los coches se descomponían muy seguido, siempre teníamos dolores de cabeza.

También sucedían cosas muy extrañas, se aparecía una señora gorda y un niño, siempre a la misma hora, era muy difícil conciliar el sueño ya que por las noches se escuchaban lamentos de personas y como de animales, además que se movían muchas cosas, sobre todo en la sala y cocina, aventaban platos, movían las sillas, etc., llegó un momento en que las cosas eran insoportables así que platiqué con una amiga que se dedica a la venta de bienes raíces pues yo ya quería vender la casa.

Mi amiga me comentó de DON LUIS que ya habían acudido con él de una renombrada inmobiliaria, para que curara una casa y un local comercial, la casa porque no dejaban vivir en ella, y el local comercial porque todo negocio que ahí se establecía no duraba más que 3 meses y quebraba, ese local por cierto fue muy conocido por lo mismo ningún negocio pegaba ahí y por ese motivo se fue corriendo la voz y ya nadie lo quería rentar.

Acudí con el señor DON LUIS, vino a mi casa y realizamos una sesión espiritual, donde logró visualizar a una mujer que había maldecido la casa y nuestro matrimonio, por cierto fue una ex amante de mi esposo.

DON LUIS, muy acertado, me dijo que ella actuó por venganza ya que él la dejó gracias a que los descubrí y sí así fue como sucedieron las cosas, me comentó que había varias entidades oscuras en la casa, que estábamos infestados y todo por algo que habíamos permitido que entrara a la casa.

DON LUIS paseo por la casa y en la sala señaló un sillón, insistía en que ahí estaba el daño, pero no veíamos nada hasta que le dimos vuelta y ahí estaba pegado a la base del sillón 3 monos negros con fotos de nosotros y un como papel de las tortillas con símbolos y dibujos raros, ese era el daño que él decía.

Al ver esto mi marido aceptó que la mujer había entrado en la casa una vez junto con él, y supongo que fue cuando aprovechó para dejar eso ahí, después de esto se hizo la curación de la casa y la destrucción de los monos luego ya en su templo nos hizo la curación a nosotros, y santo remedio de ahí en delante las cosas se normalizaron y vivimos en paz, muchas gracias a Don Luis por su apoyo.





