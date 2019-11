El Brujo del Poder Negro: Desde Fort Worth

Aquí en Estados Unidos hay puro charlatán, yo fui con 3 personas y las 3 me cobraron, pero ninguno resolvió mi problema; mi esposo viajaba constantemente a México, pero yo no podía ir con él porque soy indocumentada y si salgo del país ya no puedo regresar, entonces él siempre que podía se iba con el pretexto de que iba a ver a su mamá que está enferma, así paso mucho tiempo, las cosas se pusieron más complicadas porque empezó a faltar dinero en la casa, ya no alcanzaba para todos los gastos y esto nunca había sucedido, un día se me ocurrió ir al banco para pedir un estado de cuenta y mi sorpresa fue cuando me di cuenta de los cargos que tenía la tarjeta, resulta que había cargos de bastante dinero en México con artículos para el hogar, restaurantes y otras cosas, al reclamarle a mi esposo se puso nervioso y no supo que decirme. Desde aquí comencé a desconfiar cada vez más de él, hasta que un día llegó muy borracho y pude desbloquear su teléfono con uno de sus dedos, encontré todas las pruebas que necesitaba, mensajes, fotografías, etc.; ya no podía negarlo más él tenía una amante en México.

Desesperada, molesta y sin saber que hacer me regresé con mis hijos a México, mi mamá fue la que me recomendó con DON LUIS, de primero no sabía si ir o no pues estaba muy dolida y confundida, hasta que me animé a ver los videos de YouTube que tiene DON LUIS EL BRUJO, esto me dio más confianza, ya después hice una cita para ver qué me decía. Para no hacerla tan larga me dijo que sí me podía ayudar, pero que debía estar segura de lo que quería por que no sería ni rápido ni fácil y claro que yo quería que este hombre pagara por lo que me hizo, así que acepté que me ayudara, yo no tenía el nombre de la amante, pero quería que se quedara completamente solo, lo bueno fue que DON LUIS me dijo que no se necesitaba el nombre, que alejaría a cualquier mujer que quisiera acercársele, además me dijo que cuando él comenzara a trabajar mi esposo sería rechazado por todos, que comenzaría a sufrir y allí sería el momento indicado para comenzar el amarre ya que él estaría vulnerable y sería más fácil regresarlo y así fue, pasaron 5 semanas y comenzó a llamarme primero borracho pidiendo que regresara, pero ni madres yo quería que se arrastrara así lo traje dos semanas más hasta que sin avisar llegó a casa de mi mamá pidiendo hablar conmigo, no se la puse fácil primero le dije mis condiciones y TODAS las aceptó, ahora ya lo tengo comiendo de mi mano. Sí lo quiero, pero primero que pague todas las lágrimas que derramé por él, gracias a DON LUIS por ayudarme y solucionar mi problema cuando quiera venir a los Estados Unidos aquí tiene su casa.





