Muchas personas recurren a la brujería cuando su problema se ha vuelto casi imposible de resolver y han gastado hasta el último recurso "humano" por así decirlo antes de aceptar que están sometidos ante un trabajo de destrucción.



El no creer no significa que no exista o que no puedes ser alcanzado por conjuros, hechizos, sortilegios, embrujos, etc. Y esto puede ser muy riesgoso y difícil de resolver. En primera instancia la persona se niega a aceptar por qué su situación mental, física, familiar, sentimental y económica se va a pique, atribuyen a una mala racha, a un bache temporal, pero comienzan a preocuparse cuando les es imposible salir de eso.



La segunda opción es cambiar de estrategia en cuestión laboral y ésta no cambia sino que a la vez empeora, si tiene problemas con su pareja estos mismos van en aumento y comienzan a hacerse irreparables, no atribuyo todo a situaciones paranormales, pero cuando no encuentras explicación de tu situación y menos la solución a esto, debes comenzar a creer que pudieras estar bajo algún daño o brujería provocado por las envidias, rencores, etc.





Puede presentarse la situación donde alguien te diga que tu situación no es normal que deberías ir con alguien que te lea las cartas, que prediga tu futuro, hazlo y si en verdad existe algún problema espiritual esa persona será capaz de decírtelo, pero hazlo cuando aún estés a tiempo no cuando tengas el agua hasta el cuello, esto es real y existe, conozco innumerables casos que terminan en tragedia porque nunca se dieron cuenta de la verdadera razón de su debacle.



Hago la aclaración que si se deciden a asistir con alguien para consulta, deben de informarse primero con quien ir, charlatanes abundan y tan sólo les dirán lo que sus oídos necesiten escuchar y se valdrán de eso para quitarles su tiempo y su dinero mientras el problema se encrudece día a día.



No trato de imponer mis creencias ni mi ideología, mucho menos persuadir la intención de la persona en que recurra únicamente a la brujería para encontrar la solución a su problema, pero debo recalcar que muchas veces no queda otra opción que recurrir al mundo espiritual cuando todo lo demás ha fallado, porque yo conozco el alcance de la magia negra, de trabajos oscuros y el desenlace de estos.



La magia negra existe, los trabajos de destrucción existen, los amarres de dominación existen, todo es real y vivimos expuestos al mal actuar de las personas en nuestra contra y para nuestra aniquilación, no dejes pasar el tiempo, no pierdas tu vida, más cuando no has encontrado respuesta en tu congregación religiosa, secta, dogma u otra ideología, muchas veces lo bueno no destruye lo malo, la brujería se le combate con brujería, no dejes que el tiempo se agote y sea demasiado tarde.



