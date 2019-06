El Brujo del Poder Negro: mi suegra, mi maldición

Acudí a Don Luis para un trabajo de amarre pues mi marido se había enredado con su amante y se estaba alejando de mi, al grado que dejó de apoyarme económicamente para mantener a la mujerzuela, el trabajo resultó de lo mejor pues la situación se resolvió de raíz.

El problema comenzó 3 meses después, ahora el problema ya no eran mujeres, amantes o mi esposo si no mi suegra, no sé qué se le metió en la cabeza, pero me empezó a hacer la vida imposible.

Se metía en todo desde como preparaba mi comida hasta cosas básicas como la forma de lavar la ropa y no sólo eso hasta en la crianza de mis hijos, según ella los corregía en todos lados incluso en público, también dos veces les cortó el cabello a su gusto sin consultarme ni a mí ni a mi esposo, la situación se volvió insoportable, y aunque mi esposo habló con ella en repetidas ocasiones esta mujer se rehusaba a entender.

Llegamos al grado de excluirla de reuniones familiares y festejos pues si ella iba la cosa se tornaba completamente incómoda y tensa, pero eso no fue la solución pues la señora cada vez que podía se me enfrentaba y me hacia la vida imposible de todas las formas.

Fue tanto el sufrimiento que esta mujer provocaba que no me quedó de otra más que volver a recurrir a Don Luis para que me ayudara, le envié fotografía de la señora y después de que la visualizó me dijo que lo que se podía hacer eran dos trabajos uno para dominarla y someterla y estuviera de mi parte o desterrarla por completo de nuestras vidas.

Yo no quería afectar a mi esposo separándolo de su familia, así que decidí hacer el trabajo de dominio. Todo un mes se llevó el trabajo para que la señora dejara de meterse en nuestras vidas y 2 semanas más para que estuviera dócil y mansa conmigo.

Don Luis me comentó que era por lo fuerte que era la señora tanto mental como espiritualmente, de igual forma todo valió la pena y no me arrepiento de nada pues ahora todo está en sana paz, habrá quien diga que hice mal, pero la verdad es que la paz y felicidad familiar no tienen precio, gracias a Don Luis y a la Santa Muerte.





Aclaración de DON LUIS:

