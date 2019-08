El Brujo del Poder Negro: Miriam Matos nos cuenta

Tengo 2 hijos varones, uno de ellos aún vive conmigo, el otro se casó y vivía con su mujer. Todo en la relación de mi hijo era muy extraño, pasó mucho tiempo para que pudiéramos conocer a su pareja, todo era como un misterio; casi nunca quería hablar de su relación, le preguntábamos por ella y evadía el tema.

Su padre y yo fuimos muy pacientes, el problema estuvo cuando nos comunicó que se iba a casar, pero no quería que fuéramos a la boda. Entonces descubrimos el porque, su pareja era 15 años más grande de edad que él y tenía 3 hijos de diferentes padres. No digo que sea malo, pero sí nos pareció muy extraño el que no quisiera que nos diéramos cuenta. Por él tuvimos que aceptar esa relación, pero desde un comienzo no me dio buena espina.

Mis sospechas se hicieron realidad cuando en una convivencia familiar nos dimos cuenta de todo lo que sucedía, ella lo tenía completamente a sus pies como si fuera un títere, él cuidaba de los niños, la atendía a ella, todo les daba a ellos, él se hacía cargo de todo, mantenía tanto a la mujer como a los niños que no eran de él. Comenzó a descuidarse, de ser una persona pulcra y con mucha atención hacia su persona pasó a ser una persona completamente descuidada, se le veía muy demacrado, desalineado, se quedaba sin nada por darles todo.

Las cosas se volvieron más complicadas cuando nos enteramos que estaba haciendo todos los preparativos legales para que

ella se quedara con una casa y unos terrenos que le habíamos dado a él. Aquí fue cuando tuvimos que intervenir, hablábamos con él, pero se mostraba muy molesto al grado de la exageración, como si hubiéramos dicho o hecho algo muy malo cuando sólo nos preocupábamos por él y por todo lo que estaba sucediendo.

Resulta increíble el ver como esa mujer estaba haciendo con él lo que se le antojaba y él no oponía resistencia alguna, actuaba como hipnotizado.

Un día él se enteró de que la tipa le era infiel, fue muy triste pues él intentó suicidarse, gracias a Dios no lo logró.

Lo llevamos con psicólogos y con psiquiatras, las cosas no mejoraban hasta que una amiga me comentó que fuéramos a leernos las cartas para despejar algunas dudas. Me dijeron que ella lo tenía muy trabajado, que lo tenía dominado por completo y por supuesto que era verdad si yo estaba viviendo todo el problema de la mano de él y mi esposo, me angustié mucho pues yo

necesitaba una solución YA!!!, esta persona no podía ayudarme y yo no sabía qué hacer.

Entre mi amiga y yo buscamos a alguien que pudiera dar solución al problema tan grande, navegando por internet dimos con un canal de YouTube DON LUIS BRUJO OFICIAL, fue así como conocimos a DON LUIS.

Viajé para poder consultarlo personalmente pues ya me habían timado anteriormente y yo quería un trato cara a cara, así es como se conoce realmente a la gente de frente, yo no quería una consulta yo quería ya la solución así que le expliqué lo que quería.

Le dije a DON LUIS que necesitaba la ayuda de alguien honesto y que realmente pudiera con la situación y si él no podía era mejor que lo dijera para no perder más tiempo. Yo estaba segura que DON LUIS lo lograría me dio mucha confianza, además que es muy acertado en lo que dice en sus consultas.

Se comenzó a trabajar a través de fotografía, pues por obvias razones no podía llevar a mi hijo. En 2 semanas mi hijo había logrado despertar de ese sueño en que lo tenía esa mujer y lo pude llevar personalmente con DON LUIS para terminar la curación, al momento en que lo estaba curando vi como mi hijo comenzó a vomitar sangre con cabellos y mucha saliva. DON LUIS comentó que era toda la porquería que le habían dado de comer para someterlo y dominarlo, terminó muy débil casi al grado del desmayo, fue algo muy sorprendente, estas cosas imponen mucho. Algo muy extraño fue sentir todas esas energías al momento de estar presente en la curación, es algo difícil de explicar, pero todo eso se siente, tendrían que vivirlo para que lo comprendan.

Hoy estamos muy felices pues mi hijo volvió a ser él de nuevo, ellos se separaron para no volver jamás y la armonía familiar está mejor que nunca, gracias DON LUIS infinitamente agradecida, cuenta con mi recomendación .



