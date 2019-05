El Brujo del Poder Negro: Testimonio de agradecimiento

Soy una persona de la tercera edad con una familia numerosa. Tengo una importante herencia que me dejó mi difunto padre, toda la familia es muy unida y amorosa a excepción de mi nuera. Ella es una persona totalmente banal, interesada y malvada, a mi hijo lo tiene completamente dominado, es como su títere.

Esta mujer nunca me ha querido, en las reuniones familiares siempre trata de insultarme de alguna manera, se nota el odio que me tiene.

En una ocasión en que me visitaron mis nietos, uno de ellos se acercó a mi diciéndome que su mamá había dicho que me moriría pronto, para esto mi nieto lo dijo de una forma malévola, como imitando la forma en que lo había dicho su mamá, parece gracioso, pero para mí no lo fue.

Luego de ésto comencé a enfermar, mi casa olía mal como a excremento, por las noches se escuchaban muchos ruidos que no permitían dormir, incluso en una ocasión la casa se llenó de gatos negros, fue algo espantoso.

Me estaba acabando poco a poco, adelgacé enormemente me estaba secando por dentro, también comencé a arrojar sangre cada vez que defecaba, el malestar me llevó al médico y me diagnosticaron cáncer de colon, me realizaron quimioterapias y radioterapias, pero no mejoraba ni un poco, al contrario cada vez me encontraba más débil y enferma, por último los médicos me recomendaron una cirugía riesgosa a la cual me negué rotundamente, pues no había ninguna garantía de que fuera la cura definitiva.

Cuando vi que la ciencia médica no podía ayudarme más, busqué ayuda espiritual, visité a varios curanderos y ninguno me dio resultados. Como última esperanza busque a un brujo que me habían recomendado fui y lo visité, cuando me consultó me dijo que no podía hacer nada por mí, que era muy fuerte el daño y estaba muy avanzado.

Me devastó por completo pues yo tenía toda mi fe en que realmente lograría librarme del mal, lo que me sorprendió y es digno de admirarse es que este brujo tuvo la honestidad y valentía de decirme que él no era capaz de resolver mi problema. Me dijo que él conocía a alguien que sí podría ayudarme fue cuando me recomendó a DON LUIS.

No entendía lo que sucedía, por dentro pensaba como un brujo recomendando a otro brujo no comprendía, pero mi desesperación ya era mucha, así que me consulte con DON LUIS.

Yo estaba dispuesta a todo, mi enfermedad ya no me dejaba en paz. 14 días duraron las curaciones que DON LUIS me hizo, fueron días constantes de mucho esfuerzo, también me dio tomos algunos parte de la curación, otros para rechazar el mal y los últimos para protección.

Luego de 2 semanas de lucha puedo decir que mi cuerpo es otro totalmente renovado, sano y lleno de energía, logramos vencer al mal, incluso la cirugía no fue necesaria, desgraciadamente no hubo más remedio que regresarle el daño a mi nuera yo no quería hacerle daño a nadie, pero así tuvo que ser.

Estoy completamente agradecida con DIOS, con DON LUIS y LA SANTA MUERTE que hicieron esto posible, cuenta con mi recomendación y una amistad sincera.





Aclaración de DON LUIS:

