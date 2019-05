El brujo del Poder Negro: Un amor a escondidas

Durante mucho tiempo he estado enamorado de mi mejor amigo.

Nos conocemos de mucho tiempo atrás, así que con el tiempo nos fuimos tomando más confianza y cariño, al punto en que en una ocasión tuvimos nuestro primer encuentro sexual, aclaro que ninguno de los dos es abiertamente gay.

Después de esto, nuestros encuentros fueron más frecuentes, y poco a poco nos fuimos enamorando.

El problema siempre ha sido que frente a los demás solo aparentamos ser amigos, e incluso cada quien tiene su novia y todo, pero llegó un momento en el que ya no podía más, yo necesitaba realmente estar bien con él, pero se rehusaba incluso estuvo a punto de casarse con su novia.

Me decía que no temiera que todo sería igual, que seguiríamos juntos a pesar de estar casado, pero yo sabía que sólo era cuestión de tiempo para perderlo definitivamente, fue cuando decidí buscar ayuda.

Todo el tiempo me he refugiado en Rodrigo, un amigo gay muy querido, él es quien siempre me ha brindado su apoyo en los momentos difíciles que he pasado con mi amor platónico, y él mismo fue quien me recomendó con DON LUIS.

Él ya había hecho un trabajo de amarre con él y le fue muy bien, aun así seguí un poco desconfiado.

Me insistió Rodrigo que buscara un poco en internet de DON LUIS que era muy conocido, me dijo que viera las entrevistas que le habían hecho, incluso me comentó de un canal de YouTube que tiene DON LUIS brujo, no me fue fácil confiar pues ya me habían estafado en una ocasión.

Sin embargo, me di a la tarea de leer un poco de Don Luis y ver algunos de los videos de su canal en YouTube. Me pareció honesto y muy directo sobre todo me gustó lo bien que habla la gente de su trabajo, eso fue lo que me empujó a hablar con él.

Concerté la cita y llevé una fotografía de mi amor, revisó la fotografía y poco a poco me iba diciendo como era él, lo que pensaba y todo lo que le rodeaba fue muy reconfortante el escuchar a DON LUIS, pues ahí te das cuenta que es bueno en su trabajo pues no me conocía ni a mí, ni a mi novio y todo lo que me decía era real.

También me dijo que se tenía que hacer un amarre fuerte para vencer todos los temores e inseguridades que tenía mi novio, pues era lo que no le permitía estar a mi lado, me comentó que tenía que estar completamente seguro de que lo quería a mi lado, pues el trabajo de amarre en verdad funcionaría y eso nos cambiaría la vida a ambos.

Me preguntó si estaba listo para afrontar una vida con un hombre y todo lo que eso implica, dude por un momento, pero también recordé todos los años que llevo esperando y pues él es quien realmente me hace feliz así que sí.

Le pedí que me hiciera el trabajo, fueron 7 sábados lo que demoró en resultar el trabajo tal vez no fue rápido, pero lo valió por completo.

No me arrepiento de la decisión que tomé, pues me ha dado la mayor de las felicidades que es el compartir la vida con la persona que amo.

Gracias a Rodrigo ya que sin él no hubiera conocido a DON LUIS El Brujo del Poder Negro, y gracias a Don Luis por haber hecho posible nuestra unión.

