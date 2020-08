El Brujo Don Luis

Fátima Díaz nos cuenta:

Nací en Puebla, pero por motivos de trabajo me tuve que trasladar al Puerto de Veracruz , desde el momento en que llegué tuve discusiones y peleas fuertes con una vecina, nunca supe realmente lo que a esta señora le molestaba, pero siempre trataba de echarme pleito por todo, nada le parecía incluso cuando le llegaba visita me obstruían mi cochera y no me permitían entrar a mi casa, ella junto con su visita se burlaban de mí y me tiraban la basura y muchas cosas desagradables, yo vivo con mis dos hermanos que también trabajan conmigo un día uno de mis hermanos vio la forma en que esta señora me maltrataba y se le dejó ir a modo de casi golpearla ese día la señora nos sentenció diciendo que nos íbamos a arrepentir de haberla agredido a pesar de que ella era la que siempre me atacaba y nunca contesté a sus agresiones hasta ese día que mi hermano se le dejó ir, pasaron como unas 2 semanas cuando mi hermano se empezó a hinchar del estómago, no dormía, y tenía muchas alucinaciones y pesadillas, lo llevé al hospital le dieron sus tratamientos y todo, pero no mejoraba ya desesperada fui con unas personas y ellos me dijeron que mi vecina se dedicaba a hacer el mal que era una bruja mala, estas personas me comentaron que era algo muy difícil que ellos no podían ayudarme entonces me mandaron con una señora de San Andrés esta señora nos ayudó mucho, pero tenía que estar haciendo limpias cada semana porque el resultado no duraba y mi hermano volvía a ponerse mal, le hizo como unas 13 limpias hasta que la señora se cansó y me dijo que ya se le estaban acabando las fuerzas que lo que mi hermano tenía era un trabajo con espíritus infernales y fue cuando me recomendó con DON LUIS, llevé a mi hermano ya muy malo con todas las esperanzas de que nos ayudara, en cuanto DON LUIS vio a mi hermano me dijo que estaba maldecido por una mujer vengativa que le había hecho algo negro le habían metido aire por hechizo y necesitaba una curación fuerte para poder liberarlo, y también aclaró que la mujer que había hecho el daño podía padecer el mismo mal o morir porque habría que voltearle el trabajo, yo no busqué ningún mal para ella, pero si así tenía que ser ni modo ella no nos tuvo piedad a pesar de que nunca le hicimos ningún mal así que decidí no tener ningún tiento, nos tuvimos que quedar en casa de DON LUIS, pero todo valió la pena al tercer día me levantó a mi hermano y me lo curó era algo bastante pesado en cada curación se sentía la presencia del mal y todos terminábamos muy cansados como fatigados los cirios negros que DON LUIS prendía tronaban como si fueran petardos y las hierbas con las que lo rameaba terminaban negras y bien calientes, en las noches se escuchaban gruñidos y rasguños, pero no nos rajamos, terminando la curación ya cuando mi hermano estuvo completamente bien nos regresamos a la casa y como a las 3 semanas llegó una ambulancia a la casa de mi vecina y había mucho alboroto pues resultó que le había dado un infarto, ya tiempo después vino su hijo a pedirnos perdón él sabía que su mamá le había hecho el daño a mi hermano y él no quería tener problemas yo acepté su disculpa y hasta el día de hoy todos estamos en paz, le agradezco a DON LUIS por haber aceptado ayudarnos y a nombre de mi hermano le digo que estaremos agradecidos en esta vida y en la otra, cuenta con mi recomendación.

Aclaración de DON LUIS:

SOLO atiendo casos difíciles, NO tengo sucursales ni locales, te atiendo YO mismo directamente en mi casa y únicamente en dos ciudades en la cd, de chihuahua y en la cd. De Catemaco, Veracruz, SI hago trabajos a distancia, te resuelvo tu problema por muy difícil que sea, y si lo dudas TE RETO!!

Las personas que deseen consultar a Don Luis el Brujo Del Poder Negro pueden comunicarse al teléfono

CHIHUAHUA 614-252-7574.

CATEMACO VERACRUZ 294-110-5000