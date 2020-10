El Brujo Don Luis

Enfermedad o Brujería.

La mayoría de las personas han pasado alguna vez por una situación de enfermedad, pero la pregunta es ¿qué tan cierto es, que a través de la brujería se puede provocar una enfermedad? Para contestar esta y otras preguntas abordamos a Don Luis El Brujo del Poder Negro.

Don Luis ¿es cierto que a través de la brujería se pueden provocar enfermedades? “si claro, muchas de las enfermedades que la gente padece son provocadas y lo peor de todo es que la gente no lo sabe y otros no lo creen, a mi han llegado muchas personas dañadas y varias de ellas ya llegan muy enfermas porque desgraciadamente la gente no se acerca hasta que las cosas ya están muy complicadas, cuando la gente ya está a punto de morir es cuando buscan ayuda”.

¿Qué tipo de enfermedades se pueden provocar con brujería?

“cualquiera que el cliente pida, desde un cáncer, insomnio, hasta la locura, son cosas muy pesadas que luego la gente pide por venganza, coraje, o por devolver el mal que les han hecho.

¿Qué es lo que generalmente se necesita para hacer un daño?

“eso depende mucho del daño que el cliente pida, hay ocasiones que solo se necesita el nombre completo de la persona, otras no, también se puede llegar a ocupar fotos o ropa de la persona dependiendo de lo que quiera el cliente que le pase a su enemigo o a la persona que quiera trabajar.

¿Cuál es el trabajo de daño que más le piden que haga?

“Pues mucha gente pide enfermar a alguien un tiempo para que escarmiente el enemigo, otras si ya piden cosas que no se pueden decir, las mujeres despechadas piden mucho que su expareja no pueda tener relaciones sexuales con nadie, aquí es donde se trabaja el miembro del hombre para cortarle su naturaleza y dejarlo impotente, o la parte femenina para que al momento de querer tener relaciones con otro hombre tenga mucho dolor y sangrado, dependiendo lo que se quiera, pero esto es lo que más piden, pasa mucho también entre familias cuando hay una herencia , uno de la familia quiere volver locos a los hermanos o hasta a el papá para así quedarse con todo”.

¿Cuando una enfermedad es provocada por brujería se puede curar acudiendo con un médico?

“No, claro que no al igual que hay enfermedades naturales que tampoco se pueden curar con brujería, una enfermedad que se hizo por brujería no la puede curar el médico porque para empezar no la va a poder diagnosticar, y si llega a diagnosticar siempre va a ser algo erróneo osea el diagnóstico nunca es definitivo la enfermedad por brujería cambia siempre, se extiende empieza por una cosa y termina por otra, los medicamentos no hacen efecto, y en ocasiones parece que la medicina está dando buen resultado, pero cuando menos lo espera el paciente, el daño regresa y con más fuerza”.

“La brujería se combate con brujería es la única manera de curarla, desterrarla por completo regresándola a quien la hizo, y siempre les recomiendo a mis clientes hacerles una protección porque una vez curándolos, SI , están libres de todo daño, pero si su mismo enemigo u otro les vuelve a hacer otro mal claro que el daño lo van a volver a recibir, por eso siempre es bueno después de limpiarse hacerse su protección, yo tengo dos un amuleto que se hace con piel de animal, plata, oro y otras cosas o la contra que es un brebaje que se prepara solo el primer viernes de marzo que lleva varias cosas que tienen que ser molidas por niñas vírgenes, únicamente ese día se puede preparar, pero se puede tomar en cualquier día del año y sirve como protección contra todo mal”.

