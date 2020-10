El Brujo Don Luis

A Don Luis le gusta disfrutar la naturaleza y sentir el aire fresco cuando camina por el malecón de Catemaco o cuando viaja por algunas partes del país o del extranjero para hacer alguno de sus trabajos de brujería para sus clientes, también le llaman el brujo del poder negro heredado de familia, asegura que con el poder negro puede hacer múltiples trabajos por imposibles que sean, como retirar enfermedades difíciles de curar, hacer todo tipo de limpias, conjurar maleficios y ejecutar otros trabajos más tradicionales como conseguir al ser amado, lograr que éste regrese o que haya éxito en los negocios, además de acabar con tus enemigos .

Su especialidad es la magia negra, para realizar sus ritos tiene un lugar secreto en las montañas de la región de los Tuxtlas donde asegura si es necesario, invoca al mal.

Su fuerte es hacer rituales para gente poderosa, entre la cual se cuentan los políticos de todos los partidos, así como a empresarios de diversas partes del país y del extranjero, la discreción es una parte importante de su trabajo y sobre todo de su prestigio, su trabajo de brujo ha traspasado las fronteras, pues su prestigio ha pasado de voz en voz entre los que han quedado satisfechos por sus trabajos.

Le gusta hablar poco, hombre de pocas palabras, directo, reservado y honesto así es como se describe Don Luis, “un buen brujo pregunta poco pues ya sabe mucho, cuando se sabe trabajar no se necesita de mucho para lograr lo que el cliente pide, basta con el nombre de la persona para hacer cualquier chamba”.

Comenta el brujo , “ no hay mejor sensación que la de lograr lo que se quiere por difícil que sea, ya sea por las buenas o las malas” platica el brujo que en la mayoría de las ocasiones los clientes piden cosas muy complicadas y la única solución esta en la magia negra ya que es la única capaz de cambiar el rumbo de las cosas a conveniencia de quien la practique, también menciona que desde su opinión el karma no existe comenta: “ eso no es real puesto que para eso se realizan las ofrendas para agradecer el favor o capricho recibido, tu obtienes algo y das algo a cambio, pero no como aparece en las películas o en la opinión de ignorantes en donde se dice que hay que dar la vida de un ser querido, estas son tonterías, las ofrendas pueden ser desde tabaco, alcohol, flores o algo del agrado de la entidad más nunca la vida de un familiar”.

Concluye el brujo, “durante muchos años he defendido la brujería, ya que muchas personas creen que la brujería es un tema de personas ignorantes de escasos recursos de gente marginada y no hay algo más falso que eso me encantaría presentarles a algunos de mis clientes para que ustedes mismos llegaran a sus conclusiones me refiero a que dentro de mis clientes hay intelectuales, profesionales de la salud, prominentes empresarios, reconocidos abogados y MUCHOS religiosos, personas que públicamente niegan la existencia y eficacia de la brujería, pero a escondidas en privado son los clientes más fieles que puedan existir, desgraciadamente la doble moral impera, pero eso no me importa y sabe porque, porque ellos reconocen que esto existe y saben todo lo que puedo lograr a través de mis trabajos por eso me siguen buscando, espero que pronto se logren vencer todos los prejuicios que hay de este tema y muchos otros que aún siguen causando controversia en pleno siglo XXI porque incluso hay quien se atreve a decir que la brujería no funciona a estas personas les diría si lo dudas TE RETO!!!.

