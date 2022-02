El Brujo Don Luis: Ahora vivo tranquilo con mi esposa

Daniel Castillo nos cuenta:

Hace dos años fui a visitar a un brujo porque lo había visto mucho por la televisión y hasta por el Facebook , cuando fui a consulta nos grabaron unos de la tele, el brujo este resultó ser un charlatán, sentí bien feo ya tenía 2 años batallando deprimido solo sin mi mujer había puesto toda mi fe en este señor y me defraudó bien gacho, todo se me vino abajo en vez de ayudarme sentí que todo fue al revés le pagué durante 2 años y nunca vi resultados.

Ya había perdido todas las esperanzas incluso hasta llegué a pensar que los brujos ni existían, hasta que una vez mi jefe del trabajo me escuchó hablando con una compañera de esto, ya cuando se fue mi compañera mi jefe se me acercó, pero como que no hallaba como decirme y entre pláticas me dijo que él conocía a una persona que lo había ayudado a él, a un cuñado y 2 hermanas con unos problemas, le pregunté que cómo les había ayudado y no me quiso decir, pero lo que sí me dijo es que si realmente quería que alguien me ayudara fuera a ver a Don Luis que luego luego me iba a dar cuenta si era bueno o no y que ya yo decidiera si atenderme con él o no.

Todavía me acuerdo cuando le hablé a Don Luis me pareció una persona muy seria, me citó un martes iba todo nervioso la verdad no sabía si ir o no, ya cuando llegué me pasó al lugar donde consulta y sentí algo que nunca había sentido se siente como una vibra algo fuerte no sé como explicarlo fue ahí cuando me di cuenta que algo fuerte había ahí, me senté y sin que me tirara las cartas ni nada me dijo todo lo que yo estaba pasando, mis problemas, que ya había ido con otra persona a atenderme y no me habían resuelto mi problema que todo había empeorado y otras cosas. La verdad me solté llorando, pero como de alivio me sorprendió mucho todo lo que me dijo pues no me conocía ni nada y aparte no uso cartas como le han hecho otros me lo dijo todo así nada más, luego Don Luis se puso como a rezar entre dientes, me describió el daño que me habían hecho para separarme de mi mujer, me dijo como era la persona que me hizo el daño, también me acuerdo mucho que me dijo como era mi señora que ella sufría mucho lejos de mí y algo que nunca se me olvida es que me dijo como nos decíamos de cariño ella y yo, ahí fue cuando ya confié totalmente .

Don Luis me llevó a un panteón donde me dijo que tumbaríamos el daño, me hizo como unas limpias y agarró la foto de mi esposa y le hizo varias cosas al último quemó su foto y se hizo como un remolino de fuego bien grande como de 2 metros y ahí salieron caras como de demonios y la cara del hombre que se llevó a mi señora luego luego supe quién era, ya después de esto le deje foto mía y de mi señora a Don Luis en su consultorio y como a los 10 días me habló mi señora que la perdonara y todo, empezamos a hablar y a los 17 días llegó sola a la casa y ya nos volvimos a juntar, ahora vivimos bien tranquilos, muchas gracias Don Luis.

