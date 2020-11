El caso de Susy no está parado: madre

Chihuahua.- A casi cinco meses del crimen cometido en perjuicio de “Susy” Saláis, su madre la señora Susana Morales declaró a El Diario que sigue confiando en la justicia y expresó que no va quitar el dedo del renglón para que todo se aclare.

“Todo se hace más pesado en estos días, ahora que se recuerdan y juntan todos los difuntos”, expresó.

Sobre el caso, manifestó que “están en investigación, pero ahí va el proceso no ha estado parado y se han estado investigando muchas cosas”.

Explicó que Norma (Ledezma), quien la representa jurídicamente y la Fiscalía Especializada de la Mujer están haciendo su trabajo.

“Hasta ahorita a mí me tienen como a ustedes (prensa), por lo que no me queda más que confiar en la justicia… Ya no quiero mortificaciones mas, es muy desgastante”, expresó.

La mama de “Susy”, narró que en ocasiones sea cae emocionalmente pero luego también se recupera por la dura prueba que enfrenta de haber perdido a su hija.

El pasado 6 de junio del presente año, el radiooperador de la Agencia

Estatal de Investigación (AEI) reportó que había una persona sin vida en la calle Mineral de Josefina número 4729 de la colonia Los Minerales. Se trataba de Susana Saláis, una joven de 25 años.

Inicialmente la Fiscalía Especializada de la Mujer manejó el caso como un suicidio, pero luego tras las investigaciones y la autopsia practicada, ésta arrojo que había sido asesinada.

A las pocas semanas el esposo de la joven Oswaldo N. fue detenido pero liberado por falta de pruebas.