El Chepe y la Sierra puntos favoritos de turistas

Chihuahua.- Turistas nacionales aprovecharon los días de asueto por Semana Santa para visitar Chihuahua y disfrutar de los atractivos que ofrece, tanto la capital como otros lugares del estado.

Un grupo de visitantes oriundos de Guadalajara, Jalisco, Puebla y Ciudad de México, estuvieron en la zona del Centro de la capital, donde hicieron algunos recorridos, en lo que esperan a mañana para subirse al Chepe e ir la Sierra Tarahumara.

A pesar de la situación de inseguridad que se vive en la entidad, algunos turistas comentaron no estar preocupados, ya que según los comentarios es en Ciudad Juárez donde se ha percibido la mayor incidencia delictiva, pero en las partes turísticas se han mantenido estables.

“Sabemos que en Juárez hay inseguridad, pero no en Chihuahua. Vemos una ciudad muy limpia, muy bonita y eso que Guadalajara es bonita y muy grande, pero si me sorprende lo limpia que se ve”, comentó una visitante tapatía.