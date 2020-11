El comercio está en agonía: Cocentro

El Diario

Las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno del Estado desde el pasado 5 de noviembre no han sido efectivas, pues no han ayudado a reducir el número de contagios por Covid-19, así como tampoco las hospitalizaciones y defunciones y en contraparte han puesto en la agonía al comercio local, aseguró Ricardo Perea, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro).

El representante del comercio establecido en el primer cuadro de la ciudad expuso que el Gobierno ha tomado las decisiones de manera unilateral y no ha tomado en cuenta a los diversos sectores económicos, estableciendo que estas medidas no fueron atinadas, pues no inciden de gran manera en el combate a la pandemia y por el contrario han puesto en “jaque” al comercio.

“Ya no podemos, estamos ahogados con estos cierres y vemos cómo nuestros negocios agonizan, sin que haya un apoyo o que ni siquiera se nos tome en cuenta al momento de las decisiones”, expresó Ricardo Perea.

En este sentido, manifestó que desde el inicio de las restricciones de movilidad que entraron en vigor el pasado 5 de noviembre, alrededor del 90 por ciento del comercio establecido en el Centro de la ciudad tuvo que cerrar sus puertas y ya son once días de cierre que han sido catastróficos para el sector.

Además, estableció que la gran mayoría de estos comerciantes logran el 40 o hasta el 50 por ciento de sus ventas anuales durante los meses de noviembre y diciembre y para este año se van a quedar lejos de alcanzar esos registros, lo que representa un severo golpe a las finanzas de los comerciantes y se pone en riesgo mantener las plazas laborales.

Detalló que el comercio ha cumplido con lo que se le ha pedido como lo son los tapetes desinfectantes, los aforos, la aplicación de gel antibacterial, así como la toma de temperatura, pero ahora les dijeron que esto ya no es útil y que deben medir el nivel de oxigenación de los clientes y tuvieron que adquirir oxímetros para ello.