El detenido tiene garantizado su derecho a la salud: FGE

Chihuahua, Chih.- La audiencia de revisión de la medida cautelar para el exgobernador, César D., continúa esta tarde en el Centro de Justicia de esta capital, luego de un receso para el análisis de los planteamientos hechos por la defensa del imputado para justificar que siga el proceso en arraigo domiciliario.

Actualmente la representación del Ministerio Público señala que los argumentos de que el acusado no recibe la atención médica necesaria en el penal no es válido, ya que los mismos médicos que lo han revisado exponen que su recuperación ha ido avanzando, además de que no padece de una enfermedad grave o tiene una edad superior a los 70 años, el cual es uno de los criterios que justifican que pueda salir de prisión.

Se espera que esta tarde se determine si el exgobernador debe seguir en el penal, alegaron.