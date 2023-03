El Diablo en la Encrucijada 2

La violó.

La violó bestialmente y, no saciado aún, la ahorcó y le robó su vida quitándole el aliento para degollarla ya muerta. “Vaya usté a saber qué demonios se le metieron, pero aquella vileza que pudo quedar en una afrenta de sangre, tuvo entonces la presencia del diablo”.

Cuando el muchacho Ruiz atinó a llegar a su casa, en horas de la madrugada, y encontró a su mujer tendida en la cama con aquellas heridas, fría y ausente de toda vida, se encendieron también en él los fuegos del infierno.

Gritó, gritó lamentos desgarradores, aullidos humanos que hicieron que se le pusiera a todo el pueblo la piel chinita, esa madrugada. Y lloró sin lágrimas, una pura mueca descompuesta.

Subió entonces a la peña de la capillita, y caminó con largas zancadas hacia el otro lado, donde se cruzaban dos veredas, dos caminitos, y ahí en la encrucijada hizo un pacto con el demonio, y lo firmó con su sangre.

“Fíjese, don, que no sucedió lo que todos esperaban, o sea, que el agraviado fuera a buscar a quien lo había deshonrado y lo matara, o que por lo menos lo retara a una pelea a muerte... no, lo que hizo el muchacho fue irse a Chihuahua, y ya no se le volvió a ver por acá”.

¿Así quedó todo, pues? Pregunté.

“No, don, porque después pasó algo que nos dejó a todos con mucho miedo. Es que al capataz, que se veía tan orondo y quitado de la pena después de que cometió su canallada, lo encontraron muerto en lo alto de un árbol de mezquite, clavado con las espinas por la cabeza y los hombros y la espalda, y así colgaba, como si alguien con mucha fuerza lo hubiera levantado por el aire, y lo hubiera ensartado como si fuera un muñeco de trapo”.

Dicen que los ojos del capataz estaban abiertos y que su expresión hablaba del miedo con el que murió, como si hubiera visto al diablo, o más bien, como si el mismísimo diablo lo hubiera tomado en sus manos para castigarlo.

Desde entonces, al otro lado de la peña, los lugareños colocaron una crucecita para alejar al demonio y a las acciones que inspira en los frágiles humanos.