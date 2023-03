El Diablo en la Encrucijada

Adelantito nomás del panteón de Colonia Ocampo, existe entre los potreros una capillita montada en una peña, y por ahí vagan pesadas y lentas las vacas, nobles bestias que, si no las molesta nadie, a nadie agreden y con nadie se meten.

Hay en la peña, por detrás de esta elevación, una pequeña cruz que pusieron ahí los labriegos para exorcizar el lugar. Es que, según cuentan los campiranos que por las tardes llegan a la tienda a tomarse una cerveza, o un refresco en la sombrita frente a la acequia, que en la tal peña suceden “cosas del diablo”.

Así me lo contó un güero de cejas enormes, una tarde. Estaba el tipo ataviado todavía con el pesado equipo de la vaquereada: enormes chaparreras de cuero, un chaleco del mismo material y color, un cinturonzote del que pendían el fuete y la reata amarrada en espiral, con un sombrero negro como remate, y con tamañas botas raspadas y llenas de estiércol. “No me lo va usté a crer, don, pero esa peña tiene la capillita con santito cristiano, pero éste no puede con toda la maldad que ronda por ahí”, me dijo.

“Le voy a contar”.

Recargado en el mostrador de la tienda, el vaquero agarró con destreza y con gesto automático, la cajetilla de Faros, e hizo que uno de los cigarrillos se le colocara en la boca. Encendió su fuego, enfocada todavía su mirada en un punto de la pared, concentrado en apariencia en algo que se le removía en la memoria.

Y su relato fluyó despacio, con la calma que caracteriza a estos navegantes de las estepas del semidesierto. Con la pelma de quien no tiene acicates en el trasero para apurar su cigarro, ni su charla o su cerveza.

El relato nos situó en esa colina.

Dicen que hasta allá llegó una vez un hombre a pedir trabajo de vaquero, y que era un peón de lo más humilde, de los que se conforman con quedarse en un rincón de los corrales entre el ganado, y si hay frijoles, bien, y si no hay, pues con tortilla y café basta. Hombres así hay muchos por la campiña, de los que se aprovechan los ganaderos para mover hatos de hasta 20 mil piezas de vacunos con tan sólo un salario de 300 pesos a la semana.

Bueno, pues era un joven que se nombraba Juan Diego Ruiz, y resultó que a los tres meses de trabajar con un ganadero de por acá, tuvo un disgusto con un caporal. El muchacho Ruiz se había traído a su mujer, que era una muchachita de catorce o quince años, y que se le antojó al tal capataz, al que le decían “el negro”.

Pero el capataz no se conformó con gustar de lo que veía, y decidió tomarlo, y fue una tarde en que el vaquero andaba con los animales en un estanque lejano, cuando el villano se apersonó en el jacalito de la pareja. La niña le pidió que se retirara, humildita ella también, medrosa y temerosa de que la presencia del libidinoso sujeto pudiera resultar en un mal para todos. Pero aquél no atendió recomendaciones, ni se atuvo a ninguna prudencia, antes al contrario, las negativas y la actitud de la muchachita le encendieron fuegos muy internos y muy malignos.

CONTINUARÁ MAÑANA...