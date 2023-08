El Diablo en persona

Platicaban muy amenamente, al parecer de mujeres y del beisbol de la Liga Mexicana, cuando vieron salir una sombra del túnel del arroyo. Lo reconocieron “como un hombre muy elegante”, y el hecho de que hubiera emergido de entre la porquería de las alcantarillas, les llamó mucho la atención, así que no le quitaron de encima el ojo curioso.

El “Chamuco”, el “Patas de Cabra”, fue agarrando forma en el cuerpo del hombre elegante que los teporochos habían visto salir del túnel del arroyo. Y cuando a los pobres ya no les quedó duda de quién se trataba, el individuo volteó hacia atrás y les obsequió una sonrisa diabólica.

“El Kira” y otro borrachín de cuyo nombre no me acuerdo bien, pero creo que era “El Ramón”, estaban sentados una noche bebiendo alcohol matarratas en la esquina de Nicolás Bravo y la 17a, donde hace años estaba el lecho del Arroyo de la Manteca.

Era el año de 1975, me acuerdo bien porque estaba yo en la Escuela de Educación Física, y a estos teporochines se les veía a todas horas en esa esquina. Creo que vivían por ahí, en una casa vieja de adobes que ya se cayó.

Entre la Nicolás Bravo y la Trece, la numeración de las calles está muy rara, tal vez porque el arroyo hacía curva ahí y la 13a casi se junta con la 17a, porque no hay calle Quince.

Serían como las 8:45 de la noche, y no había gente en la calle, ya que la capital era una ciudad que se moría al atardecer. Ellos dijeron que el tipo que venía por el arroyo se veía normal y muy bien vestido, hasta “elegantón” para sus estándares.

Lo saludaron cuando se les aproximó y les pasó enfrente.

“Buenas noches, señor”.

“Buenas noches”, les respondió con una voz normal, y lo vieron con la luz del alumbrado público, que era entonces de aquellas fantasmales lámparas mercuriales, como ha de recordar el lector.

El los saludó, pero empezó a cambiar en su aspecto y en la voz también. Algo más les dijo el individuo mientras se alejaba, pero la voz era más profunda y más ronca, y las ropas se le fueron desvaneciendo para dejar al descubierto unas piernas peludas, las pezuñas, los cuernotes de macho cabrío, la barba y todo. Ellos lo reconocieron como el diablo.

Salieron corriendo los teporochos, hasta lo borracho se les quitó, y huyeron por la Nicolás Bravo, a lo largo de esa hilera de casonas viejísimas.

“El Kira” se volvió loco después de eso, y falleció como a los dos años, porque se sabe que a partir de este susto empezó a perder el entendimiento.

A mí no se me olvida ese episodio, porque ya nunca volví a ver a estos borrachines en su acostumbrada esquina, desde donde me cabuleaban y gritaban cuando pasaba yo: “¡Ese, mi perico de los palotes!”, “¡Periquito curro, periquito curro!”, jugando con mi sobrenombre.