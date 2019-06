El Estado debe indemnizarlo: abogado

Parte II

Chihuahua.- Las presuntas irregularidades en el caso de Jesús José García Gándara no terminaron con la realización de dos diligencias prácticamente a la misma hora, pero en diferente ciudad, argumenta el abogado José Luis Castruita, quien señala a la exprocuraduría de “tramar un plan maligno” para encarcelar al imputado.

Castruita señala a la exfiscal del Estado de pedir el cambio de radicación de la causa argumentando que era por seguridad del acusado, pero -insiste- “había una negra intención porque casualmente el caso llegó al juzgado cuyo titular era el entonces esposo de la procuradora".

Allí, agrega el entrevistado, el juez Pineda Arzola con los dudosos elementos de prueba que existían, a pesar de que la confesión no era válida y de las contradicciones de los testigos le dictó auto de formal prisión a Jesús José, contra el cual se interpuso una demanda de amparo y que fue resuelta por el juez Octavo de Distrito a favor del acusado, dejando sin efectos el auto de formal prisión y obligando al juez Javier Pineda Arzola a que fundamentara y motivara el auto de formal prisión.

Pineda Arzola argumentó algunas cuestiones de derecho y dictó un nuevo auto de formal prisión.

Contra ese nuevo auto se promovió otro amparo que se resolvió en el 2008 en el mismo juzgado 8º de Distrito y en el que “se le dice a Pineda que deberá dictar un auto donde dictamine y decrete que con las pruebas aportadas no se acredita la responsabilidad del acusado”.

Castruita hace hincapié en que claramente el juez menciona las inconsistencias de esos testigos y aunque Pineda aseguró “que pudieron haberse equivocado los testigos, el juez de Distrito dijo que analizando las fotografías de ambos se determina que no existe ningún parecido que pudiera llevar a la equivocación”.

De acuerdo con el abogado, el juez de distrito ordenó entonces que se decretara la libertad de Jesús José pero Pineda Arzola interpuso un recurso de revisión que le fue desechado.

“Vine, hablé con él, le pregunté que por qué no dictaba la libertad si ya tenía la orden y él respondió: no puedo liberarlo hasta que no me requieran para dar cumplimiento”. El periodo vacacional se atravesó y Jesús José debió permanecer recluido en el cereso; una semana después, -dice el abogado- “acudí a pedir el expediente y me lo entregaron descosido; al preguntar la razón, me dijeron que era porque se estaban practicando nuevas pruebas ya que el Ministerio Público había aportado otros elementos para acreditar la culpabilidad de Jesús y solicitar una nueva orden de aprensión”.

Esas nuevas pruebas, según el entrevistado, eran la declaración de los mismos testigos anteriores, pero con modificaciones.

Habían cambiado sus declaraciones. Una de ellas, dice, era de la madrastra de Jesús -Raquel Marisol-, quien cambió por completo la declaración inicial y recibió como pago una estancia temporal en un hotel de lujo en la capital y posteriormente un empleo por parte de la procuradora.

Pero además, dice, existe una bitácora de los ministeriales donde se mencionaba el hallazgo de un garrafón con sangre que nunca fue analizado.

El 7 de agosto del 2008, García Gándara obtuvo su libertad, pero fue reaprehendido de inmediato.

Entonces, dice Castruita, se promovió un incidente de nulidad que fue resuelto por la secretaria de acuerdos debido a que el juez Pineda Arzola había dejado ya ese juzgado. “Ella me dijo claramente: discúlpeme yo sé que tiene razón, pero tuve que dictar en contra del incidente de nulidad”, asegura el litigante y agrega que “era obvio que había línea para que lo hiciera así porque estaba la mancuerna de los esposos”.

Luego de eso, se hizo la apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia que dictaminó procedente el incidente de nulidad y declaró nulas las diligencias de prueba y ordenó su reposición. Entonces -reclama el entrevistado-, “si se declararon nulas esas diligencias de pruebas con qué pruebas está fundamentado el auto de formal prisión por el cual mi defendido está detenido hasta la fecha”.

Amparos y aportación de pruebas la causa de retraso en el proceso En 2013, la oficina de Comunicación Social del Supremo Tribunal de Justicia, dijo a El Diario que el proceso se había retardado -en ese momento por 6 años- debido a que la defensa presentó varios amparos y cada amparo que se presenta requería de cierto tiempo para su resolución y aunque algunos se resuelven de manera rápida, otros podían tardar hasta 9 meses para tener un resolutivo.

Por otro lado, indicó, la defensa también aportó nuevas pruebas mismas que tenían que irse desahogando y, al igual que los amparos, se llevan tiempo porque además, el caso de Jesús José García Gándara fue juzgado bajo el sistema de justicia penal tradicional.

En cuanto a la posibilidad de que se dictara sentencia en fecha próxima, la dependencia señaló que “no podría asegurarse nada al respecto”.

La sentencia tardó 6 años más ¿Qué hará Jesús José ahora? El futuro de Jesús José García Gándara es incierto, ya que, si bien obtendrá su libertad en septiembre próximo, padece de sus facultades mentales, carece de preparación para conseguir un empleo, su familia (padre) es de escasos recursos económicos y llevará sobre la espalda el estigma de haber asesinado a la menor.

“Jesús es inocente, sólo fue una víctima del sistema judicial y alguien tiene que reparar el daño que se le ha hecho por estar encarcelado más de doce años”, dice José Luis Castruita, quien ha interpuesto un nuevo recurso legal en un intento por que su cliente sea exonerado de la responsabilidad por el homicidio de Barbarita y el Estado lo indeminice por la permanencia en prisión.

Además, insiste, hay datos que no han salido a la luz, pero que demuestran que no se hizo una investigación a fondo.

“Hay muchas cosas que no se han dicho como el hecho de que el esposo de la madre de Barbarita no era el padre biológico de ésta; tampoco se ha hablado de un sujeto apodado “El Carnicero” que vivía cerca de la familia de la víctima y con quien la madre de esta tenía una relación cercana.

“Cuando la niña murió se dijo claramente que le hicieron cortes muy finos por alguien que tenía nociones de cómo hacerlo; Jesús José no tenía la habilidad suficiente para ello porque así lo demostraron las pruebas que le hicieron”.

En 2007, cuando Jesús José fue detenido, los policías se lo llevaron diciendo que querían interrogarlo como testigo del caso, pero al estar en la Procuraduría, lo dieron por detenido y su padre no volvió a tener contacto con él hasta varios días después. Cuando logró hablar con él, éste le manifestó que había sido golpeado por el entonces comandante de la Policía Ministerial en Parral, Jesús Eumelio Varela, para obligarlo a declararse culpable del homicidio, pero que él no había hecho nada.

José García dio su autorización para que llevaran a su hijo a un centro de salud mental, pero en su momento aseguró que lo engañaron diciéndole que “sería para darle tratamiento médico” y no que lo llevaban como detenido.

De igual forma, dijo, que el día que la niña desapareció su hijo estaba con él al igual que en su momento acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una denuncia por la tortura de la que asegura fue objeto su hijo; sin embargo, en la referida oficina -en ese momento a cargo de Leopoldo González Baeza-, sólo obtuvo como respuesta: “deberá esperar”. La denuncia no prosperó.





