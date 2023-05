El golpe le troncha a usted su cabecita

Eran las 12 de la noche. En un camino aterrado del municipio de Coyame, Silvestre se dirigía a pie a La Paz, que está pasando el río.

Caminaba solo, solo, con su bultito debajo del brazo, imaginándose que en cualquier vuelta del camino o que, en el siguiente recodo del arroyo, le podría salir una amenazante sorpresa que de alguna manera brutal y dolorosa le costaría la vida.

En la casi total oscuridad, rota sólo por el resplandor lejano de la luna en cuarto menguante que se empezaba a elevar sobre la línea del horizonte, se escucharon unos ruidos secos. Eran herraduras de un caballo golpeando contra las piedras del arroyo.

Pronto, dos negras figuras invadieron la vereda, del lado del barranquito, una más baja que la otra, que era del doble de envergadura.

Con el corazón desbocado por el susto que le produjo esa aparición tan repentina y tan atemorizante, Silvestre no atinó a moverse ni a huir, como lo aconsejaba la prudencia. Ahí se quedó, y no le fue tan mal, porque pudo comprobar el aterrado muchacho que no se trataba de un ejército de duendes sanguinarios, ni de los espectros guardianes de los tesoros de la sierra, sino de dos simples mortales como él.

Cerca ya de la presencia del mozo, pudo éste ver con claridad que eran un hombre a caballo y una anciana mujer que lo acompañaba a pie.

“Quiubo, joven, ¿a dónde va tan de noche?” -le preguntó el jinete.

Tranquilizado por la llegada de gente de carne y hueso, como él mismo, Silvestre le dijo que iba a llevar unos rollos fotográficos a su padre, quien en esos días estaba tomando fotos en la fiesta del pueblo de La Paz. “De Coyame me dieron un aventón a San Pedro, y de ahí pues me vine a pie porque me dijeron que La Paz no estaba tan lejos”.

“Pues no va tan errado, ya le faltan nomás como tres horas, joven”.

El sujeto aquel ya se había apeado de la cabalgadura y había encendido un cigarro para él y otro para la anciana de a pie. Asimismo, los recién llegados compartieron varios tragos de una botella de aguardiente que no ofrecieron al muchacho.

“Brr-brr-... aaah”. Pasaban ellos el alcohol con gran ruido y placer evidente por el paladar.

Fue entonces cuando la viejita me habló, y su voz me desconcertó, porque no era aquél el timbre de una mujer, ni de una anciana, sino de un hombre joven. “¿Por qué va tan solito por estos caminos y a estas horas? Qué, ¿no le tiene miedo al jinete sin cabeza? Por aquí es donde dicen que se aparece, en estos tramos donde el camino corre junto con el arroyo, y a los paseantes, si no los mata del susto, les corta la cabeza a machetazos”.

Silvestre ya no supo en ese momento a qué temerle más, si a la posibilidad de perecer degollado a manos del jinete sin cabeza -que debía ser una historia cierta porque todos hablaban de ella como de un hecho cotidiano-, o a la posibilidad de que estos bandidos se vieran en la necesidad de liquidarlo.

Era evidente para el joven, que tenía ante sí a los integrantes de una banda de cuatreros, y que el disfraz de viejita era un ardid para escapar de la justicia. Así que, pensó, debía estar muy alerta y listo para escapar a todo correr ante el menor indicio de que lo fueran a asesinar. Sus temores se agigantaron cuando, debajo del chal de la falsa ancianita, Silvestre notó el bulto de algo como un rifle terciado con correa al hombro.

“N-no, n-no tengo miedo, por eso vengo solo”, respondió al cabo de un largo silencio durante el cual desfilaron por la mente del muchacho varias posibilidades, todas ellas de lo más funesto.