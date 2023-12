El hombre extraviado

Estaba dispuesto a comerme el almuerzo en total calma, sentado en la banca de hierro. Con método, coloqué la charola del guisado con arroz, empuñé el tenedor, dispuse las servilletas a un lado, junto con el refresco. Aspiré el olor del pasto húmedo y la tierra saturada, como quedó el parque después de la lluvia interminable de la noche anterior.

Fue entonces que lo vi venir, y a pesar de que la distancia que nos separaba era de unos cincuenta metros, supe con toda certeza que vendría conmigo.

¡Odio que me aborden en la calle! Odio más que me interrumpan cuando como. Soy un solitario que disfruta de la soledad, ¡y este viejo malhadado osaría aproximárseme, mal rayo lo parta!

En efecto, se vino derechito el hombre para mi mala suerte. Debo reconocer que lo que menos me molestaba era la posibilidad de que se tratara de un indigente que viniera por comida. No. En el fondo, es que me repatea el hígado tener que conversar con alguien a quien yo no busqué.

Reconozco también que supe inmediatamente que el hombre no me iba a pedir ni una migaja. Me di cuenta cabal de que se trataba de un ejemplar de ser humano digno. Digno, orgulloso —estuve seguro de ello— e incapaz de pedir caridad ni aun a punto de morir de hambre. Lo supe porque yo mismo soy así. Saludó, se sentó en la banca respetuoso, con un “compermiso”, y me miraba insistente de reojo, como animándose a darme conversación. Se decidió al fin, e inició un interesante monólogo.

Yo escuchaba, pero no probaba bocado. No podía hacerlo. Es como cuando tienes ganas de orinar y te interrumpen, que se inhibe el mecanismo. Igual con la comida. La solución fue ofrecerle un taco...

Con muchas reticencias, aquel hombre digno, vestido de harapos sospechosamente limpios, me admitió un pedacito de carne en una tortilla y se disculpó por no pedir más. Llevaba un sombrerito de paja, muy desgastado y con algunas “ventanas” a través de las cuales se le colaba el sol que atravesaba la barrera de las copas de los cipreses.

Y me empezó a contar su vida, cuyos detalles me reservo para otra ocasión, porque lo más importante que llegué a captar fueron algunos detalles de cuando murió. Distraído como estaba en esos momentos pensando en los problemas del trabajo, no capté el significado de aquello que me compartía el hombre de alrededor de 60 años.

¡Había muerto hacía dos años! Y mis oídos lo oyeron sin escucharlo.

Mi cerebro no procesó el alcance de aquella revelación.

Me disculpé al cabo de un buen rato, y el señor del sombrerito de paja y overol de mezclilla remendado me hizo una especie de caravana a modo de despedida.

“¡Vaya con Dios, usted que puede!”, me espetó, con mi espalda vuelta ya hacia él, apresurado yo hacia mi carro para aturdirme y no comprender lo que no me convenía comprender.

¡Por supuesto que era ya muerto el hombre! Así lo averigüé con los jardineros, con un velador, con varias personas que me relataron encuentros semejantes al mío con el señor de edad. Y un día me lo encontré en un periódico viejo con que me envolvieron las croquetas del perro... era una foto que acompañaba la noticia de la muerte del velador del bosque de la Ciudad Deportiva a manos de dos asaltantes que lo sorprendieron en la puerta del Gimnasio Nayo Revilla y que no le perdonaron la vida. Acuchillado hasta el exceso de haberlo degollado.