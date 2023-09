El horror en las profundidades

Lo que en apariencia había sido un domingo divertido y enriquecedor, terminó revelándose como una pesadilla para Selene Sagarnaga y su amiga Deisy Fontes.

Una simple fotografía, una de las decenas que tomaron ese día las amigas en su visita a las minas de Santo Domingo, arrancó un alarido de la garganta de Selene, a quien la impresión de verla le produjo un quebranto emocional y nervioso que la tiene hoy en día apartada de muchas de sus anteriores diversiones.

La foto iba a ser muy simple: Selene, con casco amarillo de minero de lámpara al frente, posaba sonriente y confiada al borde de uno de los tiros de la vieja mina, adelante del fondo oscuro. Atrás de ella, abajo, una serie de rocas marcaba el límite del abismo. La foto fue tomada por el guía que contrataron las amigas, y ni éste ni Deisy, quienes estaban adelante, alcanzaron a ver en ese momento las figuras que acompañaron la toma.

Porque a la derecha de Selene, atrás de ella, apareció, una vez que revelaron esta foto, un monstruo simiesco con ojos brillantes, una enorme nariz como de gorila y una parte del pecho visible. A derecha e izquierda, el revelado hizo brotar otras dos caras un tanto menos que reconocibles, pero igual de espantosas.

¿Qué fue lo que les pasó a Selene y a Deisy?

Un día antes de ese domingo, las amigas habían decidido viajar a Santa Eulalia, haciéndole caso a uno de sus condiscípulos del Colegio de Bachilleres, a quien un recorrido por las instalaciones mineras lo dejó fascinado.

Llegaron a Santo Domingo a bordo del carrito Chevy blanco que el papá de Selene le asignó para ir a la escuela. A la caza de turistas necesitados de orientación, el guía Octavio Rangel se encontraba en la entrada de las minas en Santo Domingo cuando aparecieron las muchachas. Se ofreció él a llevarlas al Tiro Cinco, un camino subterráneo que es conocido entre los mineros como “el camino de emergencia”.

Con las muchachas, lo primero que hizo Rangel fue instruirlas en las medidas básicas de seguridad. Disfrutaron las adolescentes inquietas y parlachinas el recorrido, gozaron ellas con el sabroso nerviosismo y el miedo de recorrer las profundidades oscuras, encantadas con las estalactitas y las estalagmitas que se han formado con los escurrimientos de agua desde que este tiro fue abierto.

Y ya de regreso, se les ocurrió que tendría que haber un testimonio gráfico de su fascinante viaje a las entrañas de la Tierra.

“Ándale, Tavo, ¿nos tomas una foto aquí?”.

Así, Octavio Rangel, gambusino, guía de turistas en recorridos subterráneos, jaló el obturador tres veces con las muchachas frente a él, y no vio nada entonces, hasta que, a los quince días, otro domingo, regresó al pueblo Deisy Fontes, y trajo con ella aquella foto. “Me dejó una impresión en papel, porque ellas se quedaron con el negativo, y ahí estaban clarísimos, los monstruos... Yo, por supuesto, nunca he visto nada adentro de las minas en todos los años que tengo entrando... cuando mucho, allá en lo profundo he sentido ruidos, ecos, pero fantasmas no, monstruos no... hasta ahora con las muchachas”.