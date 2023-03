El IEE es parcial por el Proyecto Centinela: Morena

Chihuahua, Chih.– El Instituto Estatal Electoral (IEE) actuó con parcialidad al rechazar realizar un plebiscito referente al Proyecto Centinela, y en su lugar iniciar una consulta pública de la cual aún ni siquiera los promoventes han sido notificados.

El diputado Cuauhtémoc Estrada, representante de los promoventes cuestionó la forma en que se aprobó la consulta y calificó de tendenciosa la estructura de la consulta misma, por considerar que contiene elementos que no debería llevar, y carece de elementos que sí debería tener.

“Todavía no nos notifican oficialmente la resolución ¡Qué contrariedad! Y ya la consulta se encuentra abierta. Oficialmente a los promotores no nos han dicho que la consulta está abierta y viene de esta forma… no se ha dicho”, dijo el también coordinador de los diputados de Morena.

Criticó que la consulta ya comenzó y ellos, al no poder recibir la notificación, no pueden comenzar a presentar las impugnaciones que consideren procedentes, para lo cual la ley otorga cuatro días hábiles.

“Hay una actitud por parte del Instituto, no acorde a la imparcialidad, es un principio que nunca se debe de abandonar y esperemos hoy nos notifique el Instituto para que empiece a correr el término que tenemos y empiecen a correr las impugnaciones debidas”, declaró.

Adelantó que el movimiento continuará invitando a la participación, ahora en la consulta, pero señalarán que este ejercicio es inadecuado y brindarán detalles específicos sobre la imparcialidad del formato, según su criterio.