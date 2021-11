El IEE verdaderamente trabaja: Yanko Durán

Francisco López/El Diario

“Yo aspiro verdaderamente a que en esta presidencia donde nos va a tocar organizar las elecciones del 2024, el avance de las mujeres sea la más representativa; por ejemplo, que en el tema de los ayuntamientos no haya solo doce mujeres que gobiernen sino que sean más”; expresó en entrevista Yanko Durán Prieto, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE).

Agregó que durante su gestión se enfocará a que sean más mujeres a los cargos de representación popular las que sean postuladas, asimismo mencionó que pese a los ataques que enfrentan los organismos electorales en el país, en el caso del IEE es una institución fuerte y sólida donde los resultados en la organización en los pasados procesos electorales hablan por sí mismos.

La entrevista inició ayer al filo del mediodía en su despacho donde la titular del IEE se definió asimisma.

“Soy originaria de Delicias, tengo 48 años y desde hace muchísimos años estamos en el litigio en la materia civil, ejecutiva y mercantil. Estuve laborando en despachos de abogados, posteriormente, por razones circunstanciales, me fui acercando al servicio público”, dijo.

Comentó que su primera ocasión fue precisamente en el Tribunal Estatal Electoral allá en el año 2002 en la ponencia de la entonces magistrada Gutiérrez Pimienta. “Ahí dure muy poco, fue un proceso electoral nada más en donde se terminó mi nombramiento. De ahí regresé a un despacho de abogados y luego en el 2005 dije, definitivamente necesito acercarme a la función pública, donde afortunadamente tuve la oportunidad de integrarme al Tribunal Superior de Justicia en donde permanecí 11 años”.

Agregó: “Empecé en un puesto muy pequeñito y poco a poco pude ir escalando hasta que llegue al puesto de titular de la Defensoría Pública. Luego por cuestiones personales tuve que dejar el Tribunal, me incorporé aquí en el IEE como asesora de dos consejeros y luego regresé al TEE, pero aquí estoy de regreso otra vez, donde se me abrió la oportunidad nuevamente”.

-Actualmente hay tres mujeres encabezando los tres principales Poderes del Estado, y usted dirige el Instituto Estatal Electoral, ¿cuáles son los retos más importantes que enfrentan?-

“Son muchos, yo creo que el más importante, aunque como digo no me parece que tendría que ser una obligación nuestra, es demostrar la capacidad que tenemos para dirigir instituciones de estos niveles, como la titularidad del Poder Ejecutivo que no es menor cosa, el Poder Legislativo y el Judicial.

Entonces creo que el reto más grande que tenemos es demostrar que somos capaces de dirigir organismos de esta talla, que son importantes en la toma de decisiones y en la vida política así como democrática del Estado.

Es lo más importante que tenemos que hacer, para que luego se puedan abrir más espacios y finalmente seamos las mujeres que ocupemos espacios en la toma de decisiones como antes lo era con los hombres”.

-Con el grave problema financiero que enfrenta la entidad y donde los presupuestos son cada vez más limitados y se presentan recortes, ¿cómo le va hacer el IEE para hacer frente a sus principales actividades el próximo ejercicio fiscal?-

“Afortunadamente el Instituto siempre ha salido adelante en estos temas. Todos los años sucede lo mismo, es decir, se presenta un presupuesto y evidentemente siempre se presenta un recorte por la situación financiera del estado, es decir, estamos acostumbrados a que esto suceda.

El presupuesto que nosotros presentamos hace algunas semanas es robusto pero también muy respaldado y fortalecido con los razonamientos jurídicos y constitucionales que le dan soporte a lo que se está solicitando. Sin embargo estamos conscientes y preparados para ello (recortes), obviamente nosotros desde antes tomamos esas precauciones pero el IEE está acostumbrado a trabajar bajo ciertas condiciones. Tenemos un equipo integrado por gente muy capaz, profesional e institucional. Estoy segura que lo que se nos aporte será lo necesario para garantizar el trabajo operativo y las actividades correspondientes sin que se nos afecte”.

-¿Considera usted que la imagen de los OPLES se ha estigmatizado de manera negativa con los ataques constantes que hace por ejemplo el presidente de la República al INE?-

“Evidentemente debe haber una cierta afectación, habrán personas que den oídos y/o que consideren que efectivamente se tienen que hacer reformas sin embargo el Instituto Estatal Electoral siempre ha tenido buenas experiencias en los procesos electorales.

Es un instituto que siempre ha sacado las elecciones de la manera más eficiente, como fue el último proceso electoral en donde en varios aspectos fue accidentado, como la pandemia, en los cambios de presidencias que hubo, pero aun así fue un proceso que salió de muy buena forma.

Yo creo que eso es lo que tenemos que seguir posicionamiento, que la gente se dé cuenta que ante los ataques el IEE verdaderamente trabaja y se enfoca en sus actividades, donde los procesos son transparentes, objetivos y apegados a la legalidad. Debemos luchar contra esos posicionamientos, nuestro trabajo está ahí y estamos comprometidos con la democracia. Organizar las elecciones de quienes nos van a gobernar”.

-Aunque usted apenas acaba de llegar y tiene poco tempo como presidenta del IEE, ¿cómo le gustaría distinguir su gestión, anticipándose al futuro?-

“Yo aspiro verdaderamente a que en esta presidencia, donde nos va a tocar las elecciones del 2024, que por ejemplo en el tema de los ayuntamientos, no sean solo 12 mujeres las que presidan los ayuntamientos sino que sean más.

Que el avance de las mujeres en la vida política del estado sea la más representativa, yo quisiera que eso sobresaliera de mi gestión y pretendo enfocarme para que seamos más mujeres a los cargos de representación popular.

Yo si tengo ganas de que por eso se nos pueda distinguir, en eso vamos a trabajar y es el resultado que estamos esperando, con el apoyo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, con los Observatorios de Género, con la ciudadanía en eso quiero enfocarme más”.

-¿Un mensaje final que quiera usted enviar a los lectores de El Diario?-

“Estoy muy contenta y agradecida de estar aquí por la entrevista, nosotros somos un instituto muy fuerte y muy sólido y estoy convencida de que así seguiremos trabajando en bien del Estado de Chihuahua”.