El Jorobadito y mis hijos: primera parte

Hace casi 50 años, las estrictas y secas mujeres de esta rama de la familia De la Barrera, mantenían encerrado a un sobrino, un pequeño enfermizo del que se avergonzaban, tal vez por su joroba. Las llenaba de vergüenza, quizás, el hecho de que el niño nunca albergó ni manifestó sentimiento alguno de odio hacia sus carceleras, sino un amor y una dulzura que ellas no pudieron comprender, ni soportar.

Francisco Javier, "Panchito" estaba recluido en un cuarto grande sin ventanas, como para que el jorobadito no se asomase al mundo exterior, o para que a nadie se le ocurriese mirar hacia adentro.

A la luz del día salía muy de cuando en cuando el niño, de la mano de una de esas señoras cincuentonas que lo ocultaban a los ojos de los vecinos. Pero sólo para ocasiones de muy extrema necesidad, como su primera comunión.

Cada mes, una de las tías lo llevaba a comulgar al templo de Santa Rita, aunque nunca con sol porque esperaban siempre a que cayeran las sombras de la noche.

Pero un día, Panchito murió, víctima de la condición que le dificultaba respirar, con su caja torácica que oprimía sus pulmoncitos.

La casona de la calle Mina, donde hoy en día está un restaurante, permaneció abandonada durante más de veinte años, una vez que sus tres moradores hubieron rendido cuentas a la eternidad, primero Panchito y no mucho tiempo después sus tías.

Estaba esta casa toda llena de escombros, pero sin muebles, y cuando entré como nuevo inquilino, solamente para dejarla habitable me llevó todo un mes de trabajo intenso. Yo me prendé a simple vista de la casa porque me fascinó su fachada con filos de cantera y su estructura de altas paredes con patio en medio, sus ventanales forrados de recias rejas de hierro forjado.

Cuando se terminó la remodelación, me traje a mi esposa y a mis tres hijos a vivir, y estábamos encantados todos con la nueva morada. Ella, porque pudo desplegar sus dotes de decoradora en una casa tan amplia como nunca habíamos habitado; yo, porque tuve a mi disposición un galerón completo para mis trabajos de ebanistería fina. Mi hijo mayor fue el menos entusiasta, pero las dos niñas pequeñas tenían el patiezote y el jardín para sus juegos.

Yo no tenía en ese entonces la más ligera noción de los habitantes que hubo en la casona antes, porque mi curiosidad era casi igual a cero, y sólo hasta tres meses después, por casualidad, me enteré de la historia del jorobadito.

Recuerdo que desde que hice la limpieza y la remodelación, aquella estancia sin ventanas siempre me trajo escalofríos, usted sabe, lector, como cuando se acerca uno a un lugar peligroso. Por algo que no me explicaba, nunca iba yo a ese cuarto especial que mi mujer convirtió en una especie de bodega.

Un toque de felicidad llegó ese verano con la ocurrencia de mi esposa de comprar una alberca de plástico que colocamos en el centro del patio y en la que las niñas se pasaban horas después de la escuela, y todo lo largo del fin de semana, chapoteando y jugando hasta que se cansaban de tanto ajetreo.

Nosotros las veíamos desde la ventana gritar y chapotear, pero una vez que fui a recoger la manguera, me llamó la atención que tanto Paty como Clarita se mantuvieran en un extremo de la alberquita.

"¿Por qué se arrinconan allá?" --les pregunté, inocente.

Patricia, la menor, me contestó de inmediato: "Es que le dimos un lugar a Panchito, para que también juegue".

--Ah, bueno, que se diviertan... ustedes dos... y Panchito. --dije, un poquitín desconcertado, pero conforme porque estaban felices y tranquilas mis niñas.

El tal Panchito se convirtió en compañero inseparable de Paty y Clarita, y participaba en todos sus juegos. Una excentricidad que tolerábamos de nuestras hijas, fue que siempre en la mesa, se debía reservar un lugar y un plato para el invisible Panchito.

"Panchito está malito", me reveló un día Clarita.

“Pobre”, contesté sin idea de decir otra cosa ante el juego aquel que ya estaba yendo muy lejos.

ESTA HISTORIA CONTINUARÁ...