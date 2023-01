El llanto del duende

“¡Oro, incienso y mirra!”, dicen que se escuchaba en aquel cuarto que en el rancho se utilizaba como taller, bodega y herrería.

“¡Oro, incienso y mirra!” La voz era chillona y ronca a la vez, como debe ser el canto de los ogros, de las brujas y de toda la caterva de seres sacados del catálogo de los infrahumanos y los diabólicos.

Yo pude aproximarme a este fenómeno, una vez que llegué a vacacionar en el verano a la casa señorial de mis abuelos maternos.

Pero no se crea que soy un testigo confiable: En compañía de mis primos del rancho, jugábamos futbol en el patio, influenciados por las hazañas que habíamos visto en los partidos del Mundial de Francia, cuando un estruendo metálico interrumpió mi concentración en el juego. “¡Es en el cuarto del duende!”, gritó mi primo Manuel. Y en seguida, todos mis parientes del rancho me hicieron señas de que no hablara y que los siguiera. Pusieron ellos las orejas en una ventana de aquel cuarto que estaba tapada con tablas. Me indicaron que me aproximara.

Lo hice.

Algo alcancé a escuchar, como si hubiera adentro un coro que repitiera insistentemente un estribillo de algún juego infantil. Llamó mi atención que se tratara de voces de adulto.

“¡Oro, incienso y mirra!”, repitieron mis primos en un coro que me pareció largamente ensayado por ellos. De momento no comprendí, pero lo que noté fue que, después de los gritos de ellos, se interrumpió el coro de adentro.

No había yo descifrado las palabras que me llegaron del llamado “cuarto del duende”, y me atengo a los testigos para afirmar cuál era la letra del repetido estribillo. Casi cada vez que jugamos en el patio aquellas vacaciones, nos llegaban los ruidos que iniciaban siempre con el estruendo metálico y que continuaban con el canto incomprensible de los duendes.

“Pero... ¿son duendes de a deveras?”, solía preguntar a mis primos, e incluso a mi tía Martha, hermana de mi mamá. “Yo no entiendo lo que gritan, pero dice Manuel que son duendes, y que dicen ‘oro, incienso y mirra’... ¿qué tienen ellos que ver con los regalos que dieron los Reyes Magos al Niño Dios?”, extendía yo mi pregunta inicial.

Y los mayores, entonces, contaban sus cosas: Que esos duendes eran almas de muertos que reencarnaban en cuerpos empequeñecidos, como castigo a lo malo que fueron cuando eran humanos...

...Que, empobrecidos en espíritu, esos duendes se juntaban para planear robos, como queriendo compensar sus faltas con riquezas.

...Que iban de rancho en rancho por toda la región, y que se metían a las casas para buscar y llevarse todo lo que brillara u oliera rico. Así, de las petaquillas de las abuelas, y de los cofrecitos de las mujeres, desaparecían joyas valiosas junto con baratijas; e incluso objetos de plástico; desaparecían también los perfumes y los palitos de incienso.

Y al conocer de esas raterías, la gente concluía que eran obra de los duendes.

Pero ellos no se limitaban a robar dinero, joyas y perfumes, sino que los duendes provocaban que, en todas las casas, las ollas de la comida volaran desde la cocina hasta la calle o que se derramaran sobre la misma mesa.

Otra ocasión que recuerdo bien, fue durante una cena en la mesa grande del comedor, presidida por mis tíos. Creo que mi tía Martha estaba sirviéndonos en platos hondos un guisado de conejo y pollo con verdolagas, un exquisito plato que era, y es honra y orgullo de mi tierra materna, cuando se volcó la olla.

Era una voluminosa olla de barro, que habíanse pasado de generación en generación las mujeres de esta rama de mi familia, un recipiente enorme, capaz de cocinar raciones dobles hasta para veinte personas, y según observé, no había manera posible de que perdiera estabilidad. Estaba, simplemente, a mitad de la mesa, y delante de nuestros ojos, la olla se inclinó y, sin que aparentemente nadie la hubiera tocado, vació todo el guisado sobre el mantel y la madera.

Ese tipo de incidentes no era tan común, pero sucedía. En el anecdotario de los duendes, había por cierto varias acciones así, relatadas por la gente del norte de Durango.

“¡Oro, incienso y mirra!”, dicen que se escucha todavía en las ruinas de aquel cuarto que en el rancho se utilizó durante más de cien años como taller, bodega y herrería.