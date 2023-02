El miedo como presagio

En su aspecto, la mujer no acusaba nada fuera de lo común: traía vestimenta humilde, zapatos de piso gastados, un chal grisáceo terciado entre el pecho y la espalda, y una pañoleta que le cubría parcialmente el rostro, aunque mi cuñado nunca se pudo acordar bien si era una pañoleta o un velo de los que usan todavía las señoras de cierta edad.

“Lo que sí, que, aunque en apariencia no había nada a lo que tenerle miedo, yo sí me espanté y sentí mucho miedo”.

Mi cuñado Efrén iba en camión, dirigiéndose a Villa Purificación en Jalisco, donde vivía una tía suya que, según le avisaron el día anterior, estaba muy enferma. Temiendo lo peor sobre su tía Yeya, salió Efrén a toda prisa desde Durango, donde se había casado y donde tenía en ese entonces su residencia. Llegó a Guadalajara y, nomás llegando, se fue directamente a la terminal de los autobuses que pasan por Villa Purificación.

Acomodado ya en su asiento, alguien de afuera llamó su atención en el momento en que arrancaba el camión, y era la señora que ya describí antes, quien le hacía señas. Se figuró él que la mujer se había quedado sin dinero para abordar, y la vio desesperada, esperando ella quizás que mi cuñado bajara y le diera dinero. Aquellas señas de la mujer de la banqueta le llamaron mucho la atención, y Efrén se preguntó si realmente se hubiese dirigido a él, o si hubiera estado llamando ella a alguien más en otra ventanilla.

Como quiera que hubiera sido, lo que él más recuerda de ese suceso fue el miedo que se le metió en la sangre con sólo avistar a la señora de la pañoleta o del velo en la cara. “Te juro, cuñado, que se me metió algo bien raro, como nunca antes lo sentí, y fue un miedo que me estremeció y que no me dejó en paz durante muchas horas”.

En uno de los pobladitos que pasaron antes de llegar a Purificación, tal vez haya sido La Resolana -mi pariente no se acuerda bien-, allá se encontró con la misma mujer ataviada inconfundiblemente de igual forma que en Guadalajara, y desde la calle persiguió ella el autobús, y hacía señas moviendo desaforadamente los brazos con una petición para Efrén. “¡Imposible! Era la misma señora, pero a muchísimos kilómetros de Guadalajara donde la vi primero, y en esta ocasión incluso persiguió a toda carrera mi camión, pero al parecer nadie la veía ni escuchaba sus gritos, aparte de mí”.

En la vuelta de una esquina la perdió de vista, pero este segundo encuentro le dejó a Efrén una impresión más viva y dolorosa.

¿Era esta aparición espeluznante una señal o el presagio de algo?

Al cabo de una media hora o algo así -imposible decirlo- llegaron a Villa Purificación, y ahí estaba esperándolo ya uno de sus primos con la noticia funesta de que la tía había fallecido en la mañana.

“Después del duelo fue que pude razonar acerca de mi experiencia con la señora de la pañoleta o el velo, y ahora creo que, de alguna manera, su presencia y sus señas eran para mí el anuncio de la muerte de mi tía”.

Así se explicó mi cuñado el esposo de mi hermana Carmelita, el suceso espeluznante que, dice, todavía lo hace estremecer nomás de recordarlo.