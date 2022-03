'El monstruo de mil cabezas de la corrupción'

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Agregó el responsable de los programas federales en la entidad que, “a mí me parece que el termino militarización que algunos han utilizado no es el adecuado, no es lo que se entendía anteriormente, si sufrimos efectos negativos en el gobierno de Felipe Calderón concretamente cuando incursionó en las calles.

Pero no podemos soslayar que el ejército sigue una disciplina rígida, cadena de mando muy bien establecida en la cual el comandante supremo es el presidente de la República y cuando Calderón era el presidente, los efectos de la militarización pues obviamente hubo múltiples violaciones a los Derechos Humanos.

Inclusive esas violaciones se denunciaron en Ciudad Juárez –agregó Loera-, pero en la actualidad estamos en un gobierno federal, que es diferente en el que el papel del ejército, que ahora mismo es la institución del Gobierno mexicano que tiene una mayor aprobación y reconocimiento de la ciudadanía.

Es decir, quienes se oponen al trato o están inconformes de los militares, pues no es lo que dicen las encuestas, lo que la gente piensa y dice del ejército”, apuntó el llamado “Súper delegado”.

En entrevista concedida a El Diario, continúo “efectivamente el personal del ejército ha salido de los cuarteles pero a trabajar, donde hay un gran talento de los ingenieros militares, de los médicos militares, aquí en Chihuahua se ha visto la muestra la calidad por ejemplo de la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional.

También en los bancos del Bienestar quienes han llevado a cabo las obras son los militares, es decir, hay una gran obra social.

A mí me parece que se está socializando el ejército y no militarizando la sociedad. Es un efecto al contrario y es bienvenida esta medida”, afirmó.

En relación a las quejas de diversos actores sociales en el sentido de que la actuación de los militares en las Aduanas podría generar gran molestia e inconformidad entre la sociedad, señaló Loera.

“En el tema de las aduanas pues el presidente de la República lo ha dicho muy claramente, era el monstruo de las mil cabezas, de la corrupción.

Ha habido muchos intereses económicos, de dinero mal habido que ha trabajado alrededor de las aduanas. Hay mucha gente que no trabaja en las Aduanas y han establecido una red de corrupción, de privilegios e influyentismo que ha trastocado a la institución no de ahora sino desde hace mucho tiempo.

Entonces con la formada disciplina del ejército en donde también hay administradores, la profesionalización es muy basta, hay ingenieros, químicos, personal de salud, contadores, etcétera; por lo que cuando llegó el presidente de la República el primero de Diciembre de 2018 quiso hacer una constante renovación de las aduanas.

Donde con estos cambios y a pesar de la pandemia el ingreso que se ha captado se ha incrementado porque ahora si se combate a la corrupción.

Hay ahorita una recabación de dinero que antes no existía pues se iba por el caño de la corrupción”; aseguró Juan Carlos Loera.

El coordinador de programas federales enfatizó que aún de todas maneras los esfuerzos no son suficientes por lo que la orden que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador es que haya una vigilancia más estricta, pero donde el tema del contrabando, el tráfico de armas o de dinero, no es el principal.

“Ha habido corrupción de quienes procesaban los pedimentos de importación, entre otros trámites; por lo que todo eso se tiene que renovar, creo que es muy positiva la incorporación de las fuerzas militares, donde hay gente que estaba en el retiro y ahora se han incorporado en esas importantes tareas”; subrayó Juan Carlos Loera.