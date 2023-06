El muerto que pidió auxilio

En el arroyo mayor que pasa por la hondonada de las Curvas del Perico, hay un bosquecillo de encinos —que era más espeso hace muchos años—. Pasan ahí cosas muy extrañas, según cuenta don Juan L. Camúñez, a quien sus amigos apodan “El Quijote”.

Dice “El Quijote” que a ese bosquecillo iba mucha gente a suicidarse. “A mí, cuando paso por ahí, siempre me da un escalofrío que me recorre todo el cuerpo, y no crea que son figuraciones mías, porque a veces voy distraído en mi caballo sin darme cuenta que ya voy llegando, y el escalofrío me lo recuerda”.

“A mi tío le sucedió en ese lugar algo que todavía me da miedo nada más de acordarme. Dice él que iba atravesando por ese bosque... por cierto, al tío ya le habían advertido de la fama del paraje, pero él no tenía más remedio que pasar por ahí para llegar al rancho de un amigo que quedó de venderle una vaquilla. A mi tío, según él, le extrañaba que la gente se fuera a suicidar hasta ese sitio porque estaba muy lejano... habiendo tantos llanos solitarios cerca de la ciudad”.

El tío del “Quijote” cabalgaba pensando en los suicidios que ahí sucedían y, ensimismado, le pareció haber oído un ruido en la parte que el arroyo se cruza con la carretera, un estruendo que le llamó la atención y que lo indujo a desviarse hacia allá. Estando ya más cerca pudo notar algo a través de un claro en la arboleda. Eran unas manchas negras cerca de la vereda, y como era miope, sólo hasta que estuvo cerca vio que se trataba de una pareja de jóvenes tendida en la tierra.

Ella no se movía, pero el muchacho estaba pidiendo auxilio, con gritos apagados por el dolor que seguramente sentía.

“Cuando mi tío se apeó del caballo para darles auxilio, el chavalo le dijo que habían ido a suicidarse porque querían casarse, pero sus padres no les dejaban, así que decidieron ir a ese sitio a quitarse la vida juntos. El chamaco, que en los cálculos de mi tío tenía unos 16 años, igual que ella, le dijo también que después de darle un balazo a la novia, él se apuntó a la cabeza, pero se pegó nomás un rozón, y luego él se arrepintió.... y bueno, le pidió que por favor los llevara a un hospital”.

El tío se fue galopando hasta el poblado de Sacramento, donde pudo llamar por teléfono a la Cruz Roja. Les dio la ubicación, pero como el hombre de la caseta se ofreció a regresarlo en un carrito que tenía, se fueron los dos al lugar del suceso.

Como los ambulantes se tardaban, los hombres subieron al coche a la chica, quien no se movía —y a ellos les dio miedo tomarle el pulso— y ayudaron al muchacho a subir.

Se dirigieron hacia la ciudad, en sentido contrario a la ambulancia que no llegaba, con la esperanza de topársela en el camino para que socorrieran a la pareja. Corrió el chofer todo lo que pudo hasta que llegó al hospital más cercano. Todavía el joven les preguntaba: “¿Ya mero llegamos?”. “Señor, dese prisa, por favor, que mi novia se muere”.

Cuando llegaron a la clínica, el conductor se bajó de inmediato pidiendo ayuda porque los chicos se veían muy graves. Este amigo y mi tío explicaron todo lo que había pasado mientras sacaban a los dos del coche. Parecía que el joven había perdido el conocimiento.

Preocupados, esperaron ambos un buen rato hasta que salió el médico que examinaba a los heridos. “¿Están bien? ¿Están en peligro?” —Lo bombardearon con preguntas.

“Siéntense, por favor... ¿Ustedes son familiares? ¿No? Ah, usted debe ser el que los encontró en el bosque”.

“Sí, doctor”.

“¿Hace cuánto tiempo que los encontró?”.

“Pues debe ser como una hora... una hora quince minutos, lo más, ¿por qué?”.

“¿Y dice usted que habló con el chico...?”.

“Sí, también mi amigo, él me ayudó a subirlo caminando antes de que perdiera el conocimiento... el muchacho me explicó lo que les pasó, y en el camino hablaba y nos suplicaba que nos diéramos prisa”.

El doctor los miró como si no comprendiera lo que le decían, o como si no les creyera. Mi tío incluso tuvo miedo de que lo fueran a acusar de haberlos herido él.

Dijo en seguida el doctor: “Es que... es muy extraño... Los he examinado, y los dos están muertos desde por lo menos desde hace 15 horas...”

“El Quijote” siempre recuerda el caso, y cuando pasa por ahí, en vehículo o a caballo, se persigna en el lugar donde un día su tío encontró dos cadáveres y donde habló con uno que sangraba, pero caminaba.

“Cosas como esa, mi amigo, sólo pasan en las Curvas del Perico”.