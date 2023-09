El nahual se sublimó en niebla

- ¿Qué pasó, compadre, ya supiste?

- ¿Del nahual?

- Sí, dicen que don Toto, el aguador, fue el que se escabechó a la hija de Asunción Martínez y a su novio, el muchacho ese que venía a verla desde Parral.

-Oye, y ¿dónde se metió el tal aguador? Lo que me dijeron en los portales es que ya para estas horas, el desgraciado debe andar en su tierra, escondido en alguna de las cuevas de Santa María del Oro, dicen que allá vivía adentro del socavón de una mina desahuciada.

El día anterior, una niebla baja y espesa había cubierto al Valle de Allende. Cuando la barrera nubosa se hubo disipado hacia el mediodía, encontraron el cadáver de la muchacha hija mayor de Asunción Martínez, de quien todos habían creído que se había fugado con su novio.

El cadáver de Martita, con la cabeza destrozada, apenas sobresalía por una de las puertas de acceso a la Acequia Madre, mientras que el cuerpo del muchacho de Parral había sido echado adentro del canal de agua, donde quedó atorado a pocos metros de su novia.

¿Quién los había asesinado?

Las sospechas recayeron inmediatamente en la persona de don Toto el aguador, un hombre solitario -y fuereño por añadidura, lo que es en sí un pecado a los ojos de los lugareños-. El hombre, quien era soltero y borracho, había hecho varios comentarios en los que elogiaba la belleza de Martita, sus piernas largas y torneadas y sus pechos “de paloma” y sus “ojazos negros”.

El hombre fuereño, el aguador solitario, cometió, sin embargo, una indiscreción que lo condenó a los ojos de la gente, y es que en una borrachera reveló que en su tierra había sido un brujo poderoso, dador del don de aliviar a las personas o, si dado era el caso, de hacerles daño. Un nahual era, dijo esa noche en la cantina bajo los efectos del mezcal, capaz de convertirse en lobo o coyote, o en lechuza o, si así le placía, capaz era asimismo de convertir su cuerpo en neblina o vapor.

“Baladronadas”, dijeron sus compañeros de parranda.

“Yo también de lengua me como un plato”, respondió “El Ratón Maciel”, desde la mesa del rincón.

“Pues más vale no cocorear al paisanito este, no vaya a ser la de malas y se la tome contra uno”, dicen que susurró alguno, quien medio creyó y medio no la amenaza implícita del aguador.

El asesino destrozó el corazón de la muchacha Marta con algún filoso puñal, y al novio le reventó la cabeza al parecer con una piedra, una que mostraba manchas de sangre.

Nunca se esclareció el doble crimen, pero el principal y único sospechoso puso distancia de inmediato, esa misma tarde que descubrieron los cuerpos.

Dijeron los hombres en la cantina, que el nahual huyó convertido en niebla, deslizándose río arriba, hasta Santa Bárbara. O bien, transmutado en lechuza, aguardó esa noche, aseguró alguien, esperó en lo alto de la copa de los nogales centenarios, hasta que pasaron las honras fúnebres de su amada, y murió él mismo en esa forma de ave, y cayó al pie de la tumba de Martita.