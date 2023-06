El perro blanco y el perro negro

Cuentan que en el camino que había y que hay todavía, desde el pueblo de Nombre de Dios a la hacienda de la Quinta Carolina, andaban los hombres por la senda oscura en las noches en que había que hacer este recorrido, y sacaban sus crucifijos y los ponían delante de ellos como protección.

Era una calzada recta, pero a sus lados había álamos y sauces bordeándola y ocultando a quien se quisiera ocultar a su vera.

El temor de los caminantes, si bien era muy grande hacia los ladrones y salteadores, era principalmente para con los espíritus malignos que acechan a los mortales entre las tinieblas y en las soledades.

Sin embargo, los trasnochadores consuetudinarios que recorrían la calzada con cierta frecuencia, empezaron a tener un aliado que, en la forma de un perro grande y blanco, los seguía a distancia y los protegía del mal.

El sabueso blanco, lo llamaron, y muchos se acogieron a su presencia protectora, aunque nunca dejaban de sentir cierta incertidumbre y algo de miedo ante el misterio que rodeaba al animal.

Pero pronto apareció, igual de repente que vino el perro blanco, un sabueso de color negro o pardo, que empezó a atacar a la gente.

Un antepasado mío dejó un relato que se ha pasado de boca en boca a través de la familia. Era don Santos Velarde, quien agarró una vez el camino antes de la amanecida. “El sabueso sí existe, yo venía de Nombre de Dios, y al llegar cerca del puente del segundo arroyo, a unas cien varas de la plaza del pueblo, me topé con el animal. Iba yo con el machete en la mano, dispuesto a defenderme de lo que fuera en cualquier momento, y llegando a ese punto me acordé de todo lo que decían del sabueso blanco y del sabueso negro”.

Cuando Santos vio al animal, le agarró mucho miedo y aprestó el acero para descargarlo en cualquier momento. A punto estaba de reventar de miedo, pero unos pasos adelante, se le apareció otro perro en frente del camino. El sabueso negro le cerró el paso y ya no pudo el hombre avanzar más, pero el sabueso blanco le saltó al otro y la emprendieron a mordidas en una pelea encarnizada de la que se desprendían gruñidos y aullidos de dolor. “Yo me regresé al pueblo corriendo sin esperar a que hubiera un ganador... tanto miedo tenía, que sentí que tenía que irme de ahí. Al entrar a Nombre de Dios, vi al perro blanco cerca de un poste”.

El animal siguió al hombre, quien tuvo que encaramarse en una carreta que había afuera de la casa del alcalde, y ahí se estuvo y hasta se echó una cabeceada, porque el sabueso blanco no se alejaba, al parecer empeñado en menear la cola amigablemente al asustado caminante.

“Ese era el perro bueno, lo supe porque se portó como un amigo, pero yo no podía arriesgarme a que me traicionara y me matara a tarascadas”.

La leyenda del perro blanco y el perro negro subsiste apenas hasta estos días en Nombre de Dios, en las pocas familias cuyas raíces vienen de principios del siglo pasado o de más atrás.