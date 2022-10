El peso de la oscuridad

A oscuras tiento la tierra suelta y pegajosa del suelo en la cueva, y entre las piedritas que cribo con los dedos, noto que hay algo más. Lo siento como un hueso. “Un fémur”. Se me viene a la mente el único nombre de hueso que conozco. Le escarbo alrededor con un palito, y voy abriéndole paso al supuesto despojo.

Estoy casi en tinieblas en aquella cueva fría de suelo cubierto con el polvillo odioso y fino que se me mete, más que a las fosas nasales, al cerebro.

Me irrita.

Me alumbro con el solo resplandor rojizo de la fogata que tengo a mi espalda. El ambiente juega con mis nervios y mi imaginación, porque la lumbre produce aquellos juegos de sombras que me incitan a pensar en fantasmas. El mero hecho de estar aquí, sin más compañía que mi mochilita de campaña, lejos a kilómetros de cualquier núcleo urbano y lejos de toda otra presencia humana, me crispa los nervios, como se dice.

“Crispar”... ¿qué significa “crispar”? Jugueteo con cualquier cosa que me distraiga del miedo que ya me inunda. Recuerdo que hace cosa de un mes, consulté el diccionario en pos del significado de “crispar”, y ahora repaso aquel hecho como si se tratara de una competencia para contestar trivias, o sea, pendejadas. Me doy cuenta de que divago.

“Debo concentrarme en escarbar”, me digo, me ordeno. “Para irme cuanto antes de aquí”. Sin saber por qué, hay algo en el ambiente que me irrita y que me intimida al mismo tiempo.

Sigo escarbándole despacio y con cuidado al supuesto hueso que todavía no sé si es una rama, o qué diablos. Llego a una articulación. Toco una prominencia a la que, ciego todavía, le pongo el nombre de rodilla. “Rótula”. Se me viene a la mente otro nombre de hueso. Pero debajo de esta supuesta rodilla, el hueso tiene ya un pellejo, duro como de tambor, casi cristalizado.

A partir de ese punto, el suelo se empieza a hundir con cada acometida de mi improvisado instrumento de escarbar. Casi se derrumba el piso, como si de repente se estuviera descubriendo un hueco abajo.

Tengo que hacerme a un lado para no hundirme junto con los huesos, ante el inevitable colapso de la tierra de la cueva en este rincón. Increíblemente, se descubre casi a mis pies un cubo hueco, como una tumba que hubiera sido techada con una leve capa de lodo sobre ramas. Así debió ser: las ramas ya no existen porque se pudrieron...

Pero con la débil y espectral luz de mi fogata, alcanzo a ver sin duda la más increíble escena, no imaginada siquiera media hora antes. Atravesada en aquel hoyo, y sujeta con sus dos extremos que pisaban la tierra, estaba ahí una momia endurecida y completa.

Se me ocurre levantar aquel cuerpo momificado, y me sorprende su levedad que me permite manipularlo como si hubiese yo agarrado una ramita. La momia, al quedar al descubierto, tenía poca tierra en los orificios. Al muerto —porque era varón— lo habían colocado en posición fetal. Era costumbre de las culturas serranas hoy desaparecidas, de los indios chínipas y los tubares, enterrar a sus difuntos en posición fetal, para simbolizar un retorno a la madre tierra: la cueva es el vientre materno, y la cubierta de tejido vegetal es la placenta.

Decido mejor no llevarme la momia, mejor no venderla ni lucrar con ella, en beneficio de mi conciencia, que todavía tengo. Voy a dejar que el difunto descanse en paz, así que le vuelvo a echar tierra durante toda la noche hasta dejar de nuevo aquellos despojos al amparo de la diosa madre en la que fue depositado tal vez hace unos quinientos años, si no es que más.