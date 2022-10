El presidente todas las mañanas se deja caer: Jáuregui

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- Ante el intercambio de declaraciones que se ha realizado en los últimos días entre la gobernadora Maru Campos y simpatizantes de Morena e integrantes del gobierno federal, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno dijo que esto no afecta la relación entre estado y federación, pues una cosa es la política y otra la relación de gobierno.

En este sentido, manifestó que, el presidente “todas las mañanas se deja caer”, al indicar que es su modo de expresarse y que es necesario que todos los que están involucrados, tengan la madurez para saber diferenciar que una cosa es la política y otra es el ejercicio de gobierno.

Manifestó que, es necesario que se vayan acostumbrando a que en política las cosas se dicen con toda claridad.

“En gobierno no hemos tenido ningún diferendo, estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo, nunca hemos dicho nosotros no vamos o no vamos a jugar a esto”, dijo.