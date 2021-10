El PRI está a tiempo de recuperarse: Fernández

Chihuahua.- El aspirante a la dirigencia estatal del PRI, Ariel Fernández, comentó que el partido está en un punto que marcará su destino, ya que en caso de imponer a un presidente estatal que vaya en contra de los militantes, lo que seguirá es que sea una fuerza política que estará tratando de no perder su registro, mientras que por lo contrario, se inclina por la democracia en sus procesos, tiene la posibilidad real de retomar la fuerza que tuvo por décadas. “El PRI creo que tocó fondo, ahora está en un punto muy importante de su historia”, mencionó.

El exalcalde de Aquiles Serdán mencionó que en este momento existe un desánimo entre los militantes, pero esto no es porque no están comprometidos con el partido, sino por la manera en que han sido tratados por la actual dirigencia, a la que señaló como la responsable de no respaldar a los candidatos a los distintos cargos de elección popular en los pasados comicios y de haber operado para el exgobernador Javier Corral.

Sin embargo, más allá de indicar los problemas que se han generado por los manejos del partido, para Ariel Fernández lo que urge es atender las necesidades de los comités municipales, los cuales ni para la renta de sus locales tienen en ocasiones. Expuso que ha estado apoyando al Comité de Jiménez al cual lo habían dejado a su suerte. “Lo que nos dicen es que en la dirigencia anterior llegaba el apoyo para la renta y ahora estaba cerca de que lo desalojaran”, mencionó.

Expresó que como priista lamenta ver a su partido golpeado y lastimado por los mismos que lo dirigen en la actualidad y que tratan de impedir que haya un proceso abierto a la democracia. “No estoy diciendo que tengo que ser yo el que sea elegido, lo que demando es que sea la militancia la que pueda validar a su próximo presidente, para que quien llegue esté respaldado”, apuntó. Mencionó que los procesos abiertos para elegir a los dirigentes no son nuevos para el partido, pero se dejaron de realizar y esto afectó al PRI.

Declaró que los militantes están por encima de la dirigencia, ya que han mostrado un compromiso mayor, por lo que su intención es que tengan un presidente que los escuche. “Lo que si les puedo asegurar es que mi compromiso es quedarme los cuatro años que dura la presidencia, creo que uno tiene que estar de tiempo completo con la labor dentro del partido, que haré lo necesario para tener fianzas sanas y que todos los procesos al interior sean democráticos, que quienes vayan como diputados plurinominales sean elegidos, así como las candidaturas”, expresó.

Al ser cuestionado de la forma en que ve el futuro del partido, mencionó que son dos los escenarios posibles, uno en el que se abre un proceso democrático con una Presidencia identificada con las bases y otro en el que la imposición y las malas prácticas sean las que definan el destino del PRI, lo que lo dejará como un partido satélite, el cual tendrá como meta no perder el registro.

Concluyó que desde su perspectiva el hecho de que el partido haya apoyado a otra fuerza política no es ir en contra de los ideales, sino de buscar un proyecto que beneficie a Chihuahua, sin embargo expresó su rechazo a la manera en que durante las elecciones y una vez que declinó Graciela Ortiz, la dirigencia dejó de apoyar a los otros candidatos. “No fueron a los municipios, es uno de los reclamos que me encuentro en todos los municipios que he visitado, pero les aseguro que eso es algo que quiero cambiar”, finalizó.

