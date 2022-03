‘El problema de PCE es la falta de una disciplina financiera’

Archivo

Chihuahua, Chih.– El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, indicó que el problema de Pensiones Civiles está relacionado con la falta de aplicación de una disciplina financiera de los organismos y de sanciones reales a los deudores, ya que mientras maneja un déficit de miles de millones de pesos, tiene cuentas por cobrar que pareciera que no se harán responsables de ellas.

El legislador expresó que antes de pensar en hacer reformas a la legislación, se debe pensar en aplicar la ley existente y demandar que todos los sujetos obligados le paguen a la institución. Pero sí recalcó que un punto a revisar es darle más facultades a Pensiones para que actúe en los casos que no se le pague lo debido.

“Si una empresa no le paga al IMSS se les embarga y aplica la ley, no veo por qué en el caso de Pensiones no se actúe de la misma manera”, mencionó.

Por su parte, el coordinador de los panistas en el Poder Legislativo, Mario Vázquez, mencionó que el caso de Pensiones requiere que se tomen medidas determinadas por gente especializada, lo que se tomará en cuenta para las reformas que sean necesarias.

“Sin duda que el Estado tendrá que incrementar la asignación de fondos públicos para sostener el sistema de pensiones en el estado, a la par de darle viabilidad financiera a mediano y largo plazo, respetando en todo momento los derechos de los trabajadores en activo y pensionados. Desde Pensiones Civiles del Estado se están llevando a cabo estudios serios para proponer soluciones”, apuntó.