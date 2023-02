Puedes contar mi historia me dijo Sonia, pero no me llames Sonia cuando cuentes mi historia. Entonces te llamaré María, le digo. Antiguamente todas las mujeres se llamaban María. María vio cuando Pedro mató a María la madre de María. Aquella noche en que su padre mató a su madre, fue una noche de nieve y frío en la sierra. María tenía siete años cuando Pedro mató a María. A la madre de María. María vio todo. El puñal, el grito y la sangre. Secuencias lógicas que un niño atesora para siempre. No fue algo terrible. Chispazos de ensueños. Volteó la mirada como algo indeseable. Como una sopa no querida. Vio al padre hacer un hoyo en el patio de la casa. Ella también colaboró con sus manitas de juegos infantiles. Lo que había pasado la noche anterior lo había olvidado. Un día en la vida de un niño es una inmensidad inescrutable. Es lo que ella ahora recuerda. Es evidente que mi padre enterró a mi madre en el patio de nuestra casa y que yo colaboré. Luego mi padre vendió la casa y nos trasladamos a una ciudad con semáforos. Y todo se me olvidó. Mi padre se casó. Yo me casé. No recuerdo nada de mi madre.

Sonia-María se encontró conmigo y me pidió que la escuchara. Nadie la escucha en estos días en que su matrimonio pasó ya por las etapas del enamoramiento, de las discusiones para adaptarse uno a las costumbres del otro, de los embarazos, las interminables noches de cuidado de los bebés, la crianza de los chiquillos, de la adultez de los hijos, y la más reciente, del hartazgo de los cónyuges en la madurez. Nadie la escucha. A María le sobra ahora tiempo para recordar. Se está escuchando a sí misma mientras que yo también la escucho, y sus palabras le suenan a ella como si las sacara del fondo de una olla con resonancias extrañas. Como si no fuera ella misma.

¿Sabes que ya no duermo más de tres horas en intervalos durante las noches? ¿Que me estoy consumiendo como vela de sebo y que igual me derrito por los lados y me estoy empequeñeciendo? ¿Sabes? ¿Tampoco sabes que no distingo bien del sueño real y de los momentos que paso en vela? Es en las noches cuando vienen los fantasmas de mis familiares ausentes a reclamarme mi maldad y mis omisiones.

Tengo cicatrices de los arañazos que me ha dado mi madre María cuando le contradigo cuando me acusa de haberla matado yo. “No, mamá, fue papá, yo nada más te arrastré en la sábana al patio”. Ella asegura con gritos y gruñidos que me vio sobre su cadáver, y que sintió cuando clavé el puñal en su pecho.

“Madre, te equivocas”, me canso de decirle.

“Madre, no puedo pedirte perdón porque no me siento culpable”.

¿Y tú también me crees culpable?