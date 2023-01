El queso que lo empezó todo

Chihuahua, Chih.- Don Luis Lara Armendáriz, quien nació un 7 de enero de 1945, construyó una historia de éxito gracias a su emprendedurismo.

Estudio en el Instituto Francés de la Laguna y Tecnológico de Monterrey. En 1980 fue Director de Fomento Económico al iniciar el gobierno de Oscar Ornelas Kuchle.

La siguiente historia está tomada de la página oficial de su gran compañía American Industries, que relata sus inicios en el negocio empresarial e industrial, todo por la inquietud de producir Queso.

Las historias de los presidentes siempre son fascinantes, y la del presidente de American Industries Group no es una excepción. Dicen que las grandes historias comienzan en los momentos más inesperados, y esta historia comenzó cuando una mente visionaria y disruptiva se enfrentó a la escasez de queso.

Antes de la década de 1930, una pequeña comunidad mormona producía queso en el norte de México, pero en cantidades muy limitadas debido a la falta de métodos de producción industrial. Cuando un empresario vio esto, se dispuso a buscar una solución. En su búsqueda encontró una comunidad de menonitas de Canadá que se había asentado en la ciudad de Cuauhtémoc en la década de 1920. Los menonitas tenían ganado que producía grandes cantidades de leche, pero no sabían hacer queso.

Afortunadamente, como dice el dicho, busca y encontrarás, y este empresario encontró a menonitas en Wisconsin, Estados Unidos de América, que sí sabían hacer queso. Y así, viajó a Wisconsin, sin hablar inglés, pero —como buen hombre de negocios— con una idea clara de cómo resolver el problema de la escasez de queso en el norte de México, y contrató a cinco familias menonitas dispuestas a mudarse a Cuauhtémoc para enseñar cómo hacer queso.

Esto permitió a la comunidad menonita de Cuauhtémoc explotar sus tierras, áreas de pastoreo, ganado y la leche que producían, y alrededor de 1936 comenzaron a producir queso en masa. Desde entonces, han seguido mejorando la calidad de sus vacas lecheras, los procesos de ordeño y perfeccionando el arte de hacer queso, y hoy, el queso chihuahua es conocido en todo México por su excelente sabor y calidad.

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la historia del Presidente de una empresa del área de servicios administrativos e inmuebles industriales? Bueno, hay dos cosas. Primero, el empresario en cuestión entendió la importancia de encontrar una conexión entre las culturas en ambos lados de la ecuación: la que llega y la que ya está allí, para ayudar a evitar conflictos y avanzar rápidamente, uno de los principios en los que se funda American Industries Group. En segundo lugar, el empresario en cuestión es el señor Luis Lara Leos, padre del presidente de American Industries Group, el señor Luis Lara Armendáriz.

Como cuenta el propio Sr. Lara Armendáriz: “Aprendí de negocios de mi padre. Desde que tenía cinco años, me llevó con él cuando hacía negocios y me inculcó un sentido de optimismo, honestidad, amor por el trabajo y por mi país, México, y me enseñó que siempre debemos pensar fuera de la caja y adoptar la mentalidad de que podemos hacer cualquier cosa, porque es verdad, todo es posible.”

American Industries Group es una empresa privada mexicana fundada y presidida por el Sr. Lara Armendáriz que ayuda a empresas extranjeras a establecerse en México. Lo hacen entendiendo la cultura de sus clientes y conectándolos con la de México para hacer crecer sus negocios. Sin duda, buscar nuestras similitudes y respetar lo que nos diferencia nos permitirá crear verdaderos socios para el éxito y forjar sólidas amistades.

Esta es una lección que el Sr. Lara Armendáriz aprendió de su padre a una edad temprana: siempre debemos tratar a los demás como familia, y lo mismo se aplica a los negocios. Los testimonios de los clientes de American Industries siempre mencionan cómo esta empresa los hace sentir como en familia.

Hasta la fecha, la compañía ha ayudado a más de 200 empresas internacionales a iniciar y hacer crecer con éxito sus operaciones de fabricación y distribución en México a través de Servicios Administrativos de Refugio y Bienes Raíces Industriales .

Las soluciones disruptivas del Sr. Lara Armendáriz a problemas que otros consideraban imposibles son lo que lo ha hecho a él y a su empresa exitosos durante décadas.

Un veterano Director de la empresa cuenta una anécdota cuando, hace muchos años, en un almuerzo informal con unos extranjeros, el Sr. Lara Armendáriz vio la oportunidad de presentar un negocio a otros comensales. Entonces, tomó una servilleta y escribió algunos cálculos que hizo en su cabeza en el acto. “Fue increíble ver cómo se cerró un trato por una cantidad considerable de dinero justo en la mesa”, dijo.

Claramente, esa servilleta llevaba el espíritu del queso de la década de 1930 que lo inició todo.

Tomado de la página oficial de American Industries, Alma R. Ortega López | Relaciones Institucionales| Grupo de Industrias Americanas®