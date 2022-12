La voz de aquella tierna jovencita se partía en dos, como si de su garganta estuvieran saliendo su propia voz y la de otra persona que se hubiera posesionado de su cuerpo.

“Aaaghhh... gruorrrr... jjjhhh...”

El doble sonido empezó como un gruñido sordo que se mezclara y se empalmara con un grito apagado, pero se fue definiendo poco a poco.

Al final, fuimos testigos de que nuestra amiga emitía por su boca, al mismo tiempo, un angustioso y desgarrador llamado de ayuda con su voz natural, y otra voz gruesa y cavernosa que nos maldecía a todos, y que calificaba a Sonia como una prostituta, fornicadora con todas las legiones de demonios menores y mayores... como una perra en celo que terminaría mutilada y ensangrentada en medio de un río de lodo...

Por acá, todos tienen alguna historia de miedo, pero yo nunca antes había visto nada sobrenatural. Nunca, nada, hasta ese día en que me metí el susto de mi vida.

“¿Entonces, qué, mi Beto, te acoplas?” -me dijo una mañana de verano, en vacaciones, mi compa el Mando, Armando Carrasco, el más vago de la preparatoria.

“No me tientes, Satanás, no me sonsaques, que estoy haciendo un jale aquí para mi jefe... estoy castigado porque el viernes llegué tarde de las carreras”.

“Orale, buey, no le saques, que al cabo nomás vamos un rato a tirar cotorreo con el Joel” -insistía mi amigo de vagancias. Yo tenía entonces como 16 años, y de eso ya llovió, pero ahora a mis 19, sigo pensando que mejor ni le hubiera hecho caso al méndigo del “Mando”.

Como recuerdo de ese día, tengo todavía todo muy presente, y cada vez que me acuerdo yo solo, o que lo platico, es como si lo volviera a vivir. Son de esas cosas que se te quedan grabadas, no sé si me traumé, o cómo se le pueda llamar a ese tipo de impresiones que no te las borras ni con nada...

Pues ahí íbamos el Mando, Israel el Ristras y yo, por el camino del canalito de riego, a la orilla de las labores del ejido, con rumbo a la casa del Joel. En la casa del Joel, distante un kilómetro en desviación de la carretera a Estación Delta, había un cobertizo en donde su papá guardaba el tractor y los implementos de labranza, y en un tapanco de madera que antes sirvió como bodeguita para el grano, nuestro amigo había acondicionado una especie de “departamento de soltero” -así le llamaba él-.

Ahí estaban esperándonos ya el Joel y la Sonia, que habían iniciado un curioso juego con un tablero que yo no conocía.

“¡No manches, Joel, ¿para esto nos mandaste llamar? ¿Por qué no invitaste a tus hermanitos para jugar a las serpientes y escaleras?” -le reclamé yo, enojado porque me estaba arriesgando por nada a que mi jefe me metiera una chinga.

El inventito aquel resultó ser una tabla Ouija, con la que decía la Sonia que se podía comunicar con los espíritus de la gente muerta.

Yo nunca había jugado a eso, y me mantuve a un lado mientras que el resto de la palomilla se aplicaba en mover un como triangulito que iba recorriendo las letras.

Estaba yo muy atento en la divertida y muy provechosa ocupación de contar las tabletas del techo, y en recorrerlas con la vista de atrás para adelante y de adelante para atrás, cuando un grito me hizo volver la vista hacia abajo.

Era la Sonia, quien cayó como desmayada, y quien de repente también, se levantó y se elevó del suelo hasta quedar flotando en el aire, a unos veinte centímetros. Estaba toda deshilachada y suelta, como si un titiritero invisible le estuviera jalando los hilos y ella fuera una marioneta sin voluntad.

Los ojos cerrados de la muchacha se abrieron entonces, con una mirada furiosa que nos llenó de terror a todos, y sus labios se empezaron a mover, para emitir el sonido combinado que nos maldecía con acentos graves y profundos, por un lado, pero también y sobrepuestos, unos grititos agudos y angustiosos con la indudable voz de Sonia, que nos suplicaba ayuda.

Pasado un rato de escuchar esas maldiciones que nos condenaban a cada uno a sufrir los peores tormentos del infierno, decidimos hacer caso a la segunda voz, a nuestra amiga que clamaba por auxilio.

Con miedo, con un pavor eléctrico que nos recorría la piel, la tomamos en brazos y la subimos, y nos subimos con ella, en la vieja camioneta de don Rubén, y nos fuimos a todo lo que daba la charchinita, a la capilla de la Virgen que está en la curva del canal mayor.

Depositamos a nuestra amiga en la losa del altar de la capilla y la cubrimos con todas las medallitas, con todos los exvotos que encontramos y con un rosario que alguno quitó del manto de la Virgen. Iniciamos ahí, rodeándola, un caótico rezo con retazos de las oraciones de que nos acordábamos.

Yo me colgué un rosario, tomado de no me acuerdo exactamente dónde, y Sonia recuperó el sentido preguntándonos qué estaba haciendo ahí, que cómo había llegado a ese lugar.

Ya pasaron años, creo que tres, pero de mi pecho sigue colgando aquel rosario de material corriente que me mancha la piel de verde, pero ¿qué importa si me mancha?