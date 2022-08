El Teatro de los Héroes se llenará de pop sinfónico

Chihuahua.- La ciudad de Chihuahua podrá disfrutar el próximo domingo 4 de septiembre de un espectáculo musical a cargo de la orquesta sinfónica Ambach en el Teatro de los Héroes a partir de las 18:00 horas.

Pop Sinfónico será un concierto con la música pop en inglés y en español de gran reconocimiento con canciones de Il Divo, Il Volo, Celine Dion, Frank Sinatra, Jennifer López, Andrea Bocelli, melodías napolitanas, así mismo incluirá algunos temas de música regional mexicana que deleitarán al público, mencionó Monserrat Munro quien es miembro del comité organización.

“Dentro de los temas considerados están; Hijo de la Luna, Sombras nada más, My heart will go on, New York New York, Eclipse total del amor, Bésame mucho y más, acompañados por los artistas más talentosos de Chihuahua”, indicó.

La organización del evento señaló que, en escena se presentarán más de 50 músicos, además, de cuatro cantantes que le darán un toque especial al concierto con una serie de actuaciones artísticas. De igual manera se proyectarán imágenes que lograrán adentrar al público en una experiencia de sensaciones auditivas y visuales.

Algunos de los instrumentos musicales que formarán parte del espectáculo musical son; violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, oboes, clarinetes, fagots, cornos, trompetas, trombones, piano, guitarras electroacústicas, bajo eléctrico y percusiones.

En próximos días el comité ampliará los detalles de este concierto como costo de localidades, puntos de venta, cantantes y muchas sorpresas más.