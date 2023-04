El Tesoro del Tío Nino

Ocampo, Durango.- La luz azulosa surgió de abajo y creció como la llama de una vela, e igual que la zarza de Moisés que ardía sin consumirse, esta "lumbre" fantasmal no quemaba los hierbajos del hoyanco de donde salía. Ante los ojos que abrieron enormes los tres labriegos, del fuego azul se fue formando una figura vagamente humana que al definirse al poco tiempo, les pareció a los hombres que era "alguien" con las piernas y brazos abiertos casi en cruz.

Creció más y se "reventó" aquella figura, en una explosión que produjo un ruidito bastante apagado, y la explosión provocó que echaran en corrida aquellos que llegaron en busca de un tesoro.

Entre los ranchitos que yacen al pie de la Sierra de los Azules del lado de Durango, están El Saltillo, La Estancia y Rancho de En Medio, donde tiene sus raíces el finado Valeriano Rivera, tío mío.

Cuando este duranguense tenía unos treinta años y estaba radicado en Delicias, Chihuahua, durante una visita que hizo al terruño, llegó a hospedarse en El Saltillo, en casa de un su tío. Al calor del segundo café, el tío Marcelino, quien tenía años hablándole a Valeriano acerca de un tesoro, no tardó en especificar el lugar en que éste se encontraba. "Allí merito, donde hace esquina el cerco de piedra, a unos pasos del guarda-ganado, si vienes del camino de La Estancia, está el Ojo del Pinto, y a un ladito del manantial caminas veinte pasos en dirección al arroyo, vas a ver un desnivel que no llega a ser hoyo... ¡allí está!"

"Oiga, tío Nino, pero ¿usted cómo sabe que hay un tesoro?"

"Mira, Vale, te voy a contar, para que no tengas dudas..."

Y el tío Marcelino relató cómo, viniendo él un día a caballo bajo la lluvia, y trayendo la mirada gacha para no mojarse, “fue entonces que divisé un brillo entre los charcos, y que me apeo del cuaco y me agacho para agarrar aquello, y vi que era una moneda, de esas piezas de plata que llaman 'pesos', porque las hacían los españoles con un trozo de metal y lo recortaban hasta que daba el peso para acuñarlo como de ocho reales..."

Sacó entonces el anciano una moneda de bordes irregulares con el escudo de España por un lado, con sus cuatro cuarteles, y del otro las dos columnas coronadas con círculos en gajos. Y la fecha: 1661 annum domine.

En los días siguientes, el tío Marcelino continuó la búsqueda de más monedas, y encontró una segunda a unos treinta metros de la primera, y una tercera, a otros treinta metros de la segunda. "Clarito se me formó un triángulo con las monedas, y me puse a hacer mediciones, y resultó que el mero centro está en el desnivel que te dije, a veinte pasos del Ojo".

A Valeriano, su tío le regaló dos de las monedas, una de las cuales tenía la fecha acuñada. El muchacho recibió miles de recomendaciones y señas para no perder el tesoro que, si eran ciertos los prejuicios ancestrales de los campesinos de aquel rincón de Durango, debía ser encontrado por alguien diferente a su descubridor.

Valeriano se allegó a dos de sus primos como acompañantes y compartidores del oro y plata que esperaban sacar del Ojo del Pinto.

Esperaron a la media noche para que, según las creencias, la lluvia se mezclara con "los gases" del tesoro y se produjera la "lumbre" que arde sin consumirse. Fue entonces cuando surgió la luz y divisaron al fantasma del tesoro, y cuando la explosión los expulsó de ahí y los llenó de pánico.

Contó todo Valeriano a su tío, y éste le indicó entonces que debería esperar a la luna llena, en cinco días, para reemprender con éxito la extracción del tesoro.

Pero el sobrino decidió mejor largarse del pueblo y regresar a Delicias, porque uno de los hijos del propietario del lugar lo amenazó al día siguiente, advirtiéndole que si seguía metiendo las narices donde nadie lo llamó, “no la iba a contar”.

Así advertido, se fue sin remedio.

Cuando Valeriano regresó en 1974, ya habían pasado casi diez años de aquello, y para él fueron evidentes las señas de que aquel individuo que lo había corrido contaba con grandes e inexplicables recursos económicos.