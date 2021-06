'El tiempo me dará la razón', escribió e intentó matarse frente a Palacio

Chihuahua.- El hombre que se disparó a escasos metros de la puerta principal de palacio de Gobierno, era originario de Uruachi, responde al nombre de Renato Banda Zamarrón y tiene 48 años.

En el sitio, además del arma con la que se disparó dejo una cartulina con un mensaje con el que intentaba explicar las causas que lo llevaron a tomar la decisión, y en su celular fotografías y videos para reforzar su dicho.

El mensaje, asegurado por los guardias de palacio dice textualmente: “Buenos días para ustedes, Quise hacer algo importante por las familias de mu pueblo URUACHI, pero nadie me apoyó me dejaron solo, a pesar de haberles dado muestras de la existencia del agua que es la vida, gracias a quien si creyó en mi, gracias por su compresión y tolerancia, el tiempo me dará la razón. Los videos y fotos son mis pruebas (aquí en mi celular). Atte Renato”