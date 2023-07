El Tributo de los Muertos

Cuentan que antaño, en el siglo Diecinueve, la gente creía aquí en “El Tío”, que era un mito traído por varios mineros de Sudamérica y que era, en pocas palabras, un ánima tutelar que existe en todas las minas del mundo. La creencia en “El Tío”, sin embargo, no tuvo, como tal, muchos adeptos, porque acá en estos socavones lo que mora y controla todo, son esos escurridizos espíritus de los mineros muertos. Son ellos los que deciden cuándo, cómo y quién va a ser sacrificado.

De vez en cuando, los espíritus de las minas cobran tributo en la vida de los trabajadores, y dicen en Santa Eulalia y Santo Domingo, en el municipio de Aquiles Serdán, que se trata de los mineros que han muerto a lo largo de la historia por accidentes en la entraña de la tierra.

“Yo se los juro, Jaime venía conmigo, veníamos juntos a la jaula porque ya habíamos terminado una perforación en el nivel seis”. Quien relata es Miguel Ángel Ocampo, viejo minero a punto de cumplir los 90 años, de los cuales al menos 67 dedicó a sacar el mineral de las profundidades.

En aquel año lejano de 1959, eran él y Jaime Esquer, dos mineros que iban hacia la salida de la mina llamada Tiro Uno de Santo Domingo. Iban caminando uno detrás del otro cuando, de repente, algo jaló hacia atrás a Jaime, y se lo llevó. El cuerpo del infortunado se precipitó hacia el abismo de uno de aquellos socavones que eran inútiles ya en aquel tiempo.

“Yo seguí caminando, pero, luego de unos pasos, decidí regresar a ayudar a mi compañero; pero ya era demasiado tarde: se lo había tragado la mina”.

Dicen que esto sucede cada cierto tiempo y que los espíritus de los que antes trabajaron bajo tierra, están molestos porque los hombres hemos hecho hoyos en sus territorios. Estos espíritus se van llevando con ellos a los mineros, y los convierten en sus sirvientes, para que a su vez éstos espanten a los vivos y los arrastren a la muerte más horrible, que es la muerte en las tinieblas espesas de la entraña de la tierra.

“A mí me afectó mucho la desaparición de mi compañero, y dejé el trabajo porque me daba pánico nomás entrar. Ya después me metí a gambusinear en tiros superficiales de minas abandonadas, y con los años regresé al Tiro Uno, pero creo que ya nunca fue igual que antes”.

Miguel Ángel Ocampo sintió en multitud de ocasiones, cómo, allá abajo, corrientes frías se llevaban las llamitas de carburo, y fue testigo de cómo, en la total oscuridad, se encendían unas fantasmales y tenues luces azulosas que bailaban en el fondo.

A ratos, en días inesperados, se puede ver todavía en estos tiempos, cómo esas emanaciones de éter forman figuras de siluetas vagamente humanas, y que se mueven en danzas macabras que dejan sin aliento a los pobres mineros.