Eliminan cuotas a docentes jubilados

Chihuahua.- El secretario general de la sección 42 del SNTE, Manuel Quiroz Carbajal informó que la quincena pasada se eliminó a favor de poco más de 12 mil maestros jubilados de dicho sindicato, el cobro de la cuota obligatoria del uno por ciento sobre sus ingresos, con lo cual se reunían mensualmente 3.5 millones de pesos que iban directos al sindicato.

El líder magisterial explicó que se tomó tal determinación a favor de los jubilados del subsistema estatal, debido a que dicha cuota no estaba reconocida dentro del estatuto y en todo caso, la aportación debe ser voluntaria y no impositiva.

Entrevistado por El Diario, el profesor Quiroz dijo que a menos de un mes en que tomó protesta para encabezar el comité directivo de la sección 42, para el periodo 2022-2026, están realizando una revisión a la situación financiera que impera hacía el interior.

“En próximas fechas con los medios de comunicación les daremos a conocer unas precisiones muy puntuales de las condiciones en que recibimos el sindicato y lo que esperamos a realizar de manera general

Queremos decirles a los compañeros maestros que tengan la paciencia necesaria, hemos visto la conjunción de acción; y lo que prometimos de quitarles el uno por ciento de cuota sindical a todos los compañeros jubilados ya se los cumplimos”, apuntó.

Son cerca de 12 mil 500 profesores jubilados a quienes se las quitaron la quincena pasada como un caso fundamental e histórico y de mucho reconocimiento a su trabajo y esfuerzo, agregó.

Manuel Quiroz mencionó que seguirán desde su mesa directiva trabajando por el bien colectivo y la conquista sindical de los derechos de los trabajadores.

Sobre la comisión del uno por ciento que se quitaba de los ingresos del personal jubilado, explicó, “esa comisión no estaba contemplada en el estatuto, entonces no tenía por qué ser, era una entrada muy fuerte de dinero para el comité seccional pero creo que si queremos hablar del reconocimiento tenemos que apegarnos al estatuto, es decir, que sea una cuota voluntaria y no una cuota donde se les exija a la base sindical”.

Manuel Quiroz precisó que se recaudaban cerca de 3 millones 500 mil pesos mensuales de dicha cuota, el cual iba a la dirigencia sindical.

Finalmente dijo, “estamos trabajando de la manera más transparente y pronto daremos más información a la opinión pública”.