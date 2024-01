Ella depositó en mí todo el dolor del mundo

¿Qué carajos es eso? -Pensé y me alarmé, y me invadió el miedo siempre latente, de que en aquellas soledades me fuera a pasar algo, de que alguien me golpeara o asesinara para robar la tiendita.

"¿Quién anda ahí?" -Me atreví a gritar, en parte para ahuyentar el miedo. Y me levanté de la mesa. Me asomé con un garrote en ristre, como si con todo mi miedo hubiera podido enfrentar a algún agresivo maleante invasor.

El Sol estaba a punto de desaparecer en el horizonte, allá por el Cerro Grande. Es esta la llamada hora dorada que, en el verano avanzado, tiene ya mucho de otoño porque si ves hacia el poniente casi te ciegan los reflejos y el polvo levantado que se ilumina con estas últimas luces del día. El pasto y la hierba amarillean y se encienden con los rayos oblicuos del Sol.

"¿Quién anda ahí?". -Volví a gritar, porque los ruidos no cesaban. Decidí entonces dar la vuelta a la casa. Me volvió el espíritu al cuerpo, como dicen, porque se trataba, para mi consuelo, de una ancianita que trajinaba, de espaldas a mí, entre las basuras y trebejos del patio.

"Señora, ¿se le ofrece algo?" -Le dije, ya más tranquilo.

La señora no volteó.

"¿Le puedo ayudar en algo?" -Le pregunté, hipócrita yo, porque los vagabundos me repugnaban.

"¿Qué se le perdió entre mis cosas, señora?" -Me atreví, ya sin cortesías, más prepotente.

La señora no volteaba.

Me aproximé a la mujer entonces, en un ángulo sesgado como para evitar algún contacto desagradable con quien yo ya había decretado sin duda que debía ser un ser asqueroso lleno de mugre.

Nada, en absoluto, nunca en mis cincuenta y siete años de experiencia de vida en este mundo, nada, nada, me había preparado para un encuentro como aquél. Porque volvió ella el rostro, y le dio entonces de lleno la luz de oro del Sol poniente...

Y lo que presencié fue el rostro de tristeza más profunda jamás concebido. Los ojos de la anciana me dijeron sin decirlo con palabras, que ella sufrió mucho y que aún sufría, y yo sentí que ella sufría por mí.

¡Qué sentimiento tan desgarrador me transmitió la viejita dueña de aquellos ojos tristes! ¡Qué sufrimiento sentí yo también, tal y como se debe sentir cuando pesa sobre la propia espalda la pena entera del mundo!

La tristeza capital, el sufrimiento por las faltas y los crímenes de la humanidad, se me pasaron al corazón sólo con ver los ojos de la ancianita encorvada llena de arrugas. ¡Qué mirada más profunda! Pero no es que yo me hubiera sumergido en el abismo negro de sus ojos, sino al revés, fue ella la que se sumergió en mí para compartir la carga que traía.

Por supuesto que era un fantasma, y por supuesto que ella nunca me habló, como tampoco yo intenté decirle nada ni entablar una conversación que hubiera resultado trivial. Ella simplemente me dio la espalda y se alejó por la carretera, hasta que el punto negro de sus ropas añejas dejó de ser visible.

En mi tiendita a la orilla de la carretera a Delicias, a 200 metros del entronque hacia el CERESO, yo ya recibo con gusto a cualquier visitante extraño, a cualquier vagabundo, y aprendo mucho de ellos mientras comparto el pan en mi mesa.