“Ella” es su primer sencillo

Chihuahua, Chih.- Marcos Castillo, con solo 20 años de edad, lanzó su primer sencillo como cantante titulado ‘Ella’, una canción de su autoría que se encuentra en todas las plataformas digitales. Después de ganar un concurso de canto y sentir el aplauso del público, lo inspiró a comenzar su carrera como solista.

El cantautor chihuahuense, sin lugar a dudas, es una nueva promesa de la industria musical. Debido a su talento, a su linaje que tiene el gusto por el canto, ha logrado ganarse el cariño del público. Además de tener una voz que lo caracteriza, Marcos con su música deja claro que con preparación y constancia, los sueños se cumplen.

En entrevista para El Diario, Marcos compartió sus inicios y futuros proyectos.

“Cuando tenía 14 años, comencé a tocar la guitarra y, desde mi infancia, tuve la inquietud de cantar. Mi padre cantaba muy bonito y mi mamá también. No me animaba porque me daba vergüenza, pero cuando cumplí 15 años, se presentó la oportunidad y me inscribí a un concurso de canto. Aunque nunca había cantado en público, mi papá fue quien me ayudó en mi preparación para el concurso y lo gané, desde ahí supe que era un mensaje del universo, de que este es mi camino”

“Empecé a cantar en restaurantes, y me contrataron para eventos privados y ahí arranqué mi carrera. En el año 2022, inicie mi actividad de publicaciones de covers a mis redes sociales y ese mismo año di a conocer mis primeras canciones en las que plasmé un estilo country, grabé una en inglés titulada “Last in love” y “Mentiroso corazón” luego, en el mes de febrero de este año, estrené mi más reciente sencillo, el cual tiene un estilo pop”, dijo.

Con un estilo distintivo

Su género musical Marcos lo define como pop, con influencias de diversas fusiones musicales, como el rock, ranchero, country, entre otras.

“Trato de incorporar ritmos que a mí me gustan, con la música romántica que hago que tenga elementos de distintos géneros”, indicó.

Con una respuesta positiva de su público

“Me encuentro sumamente satisfecho, muy contento con la respuesta de la gente, lo cual agradezco profundamente. “Ella” es un tema que compuse y del cual he recibido excelentes comentarios acerca de la letra de esta canción”, comentó.

La música es su pasión

Contó que es lo que lo motiva a continuar adelante en su carrera musical y dijo cómo surge su inspiración por escribir.

“Lo que más me resulta más gratificante es hacer música, no hay nada que me haga sentir mejor que cuando me encuentro arriba del escenario, y además, la composición y grabación de mis temas es una experiencia increíble”

“El amor y el desamor, las mujeres con las que he salido y que conozco, allí, nace gran parte de mi inspiración. Además, durante mis días, ya sea que esté muy contento o triste, pienso en algo o me llega alguna idea, me gusta apuntar todo lo que siento. Luego busco la manera de llevarlo a cabo en un esquema para que rime, me gusta que todo sea al natural”, aseveró.

Su canción “Ella”

“Esta canción la escribí el año pasado, nació por una muchacha que me gustaba y tenía la idea de escribir sobre este sentimiento que tenía hacia “ella”. Fue una letra que fluyó muy rápido y pienso que cuando uno trae el sentimiento a flor de piel, todo fluye. Lo más difícil fue darle la estructura, siempre la producción es la parte más complicada en cualquier canción”, concluyó.

