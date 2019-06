Ellas saben del dolor por una hija desaparecida; a tres las hallaron muertas

Chihuahua.- "La justicia aún no nos llega", coincidieron cuatro madres de niñas y jóvenes desaparecidas o asesinadas en Chihuahua, durante la presentación de un documental que transmite el dolor y la angustia por la que han tenido que pasar.

Norma Ledezma, María Trinidad Sáenz, Hilda Medrano y Jesica Corpus, son cuatro madres de familia que han vivido el horror de perder una hija y que han llevado la búsqueda con la esperanza de hacer justicia.

Las hijas de las tres primeras: Paloma Escobar, Esperanza Chaparro y Diana Yazmin García, desaparecieron y posteriormente fueron localizadas sin vida.

Mientras que Jesica Corpus aún mantiene encendida la esperanza de que su hija Alondra Nolasco, quien el próximo septiembre cumplirá dos años desde su desaparición, regrese un día a casa.

El caso de Alondra no muestra avances.

PALOMA ESCOBAR , 16 AÑOS

El sábado 2 de marzo de 2002 en la ciudad de Chihuahua, Paloma Escobar, de 16 años de edad, salió de su casa a las 15:15 horas rumbo a sus clases de computación en la escuela ECCO, donde también estudiaba la preparatoria, y ya no regresó. Ese mismo día, al ver que Paloma tardaba tanto en llegar, su madre, Norma Ledezma, inició la búsqueda de la menor entre sus amigos y amigas, así como en diferentes instituciones gubernamentales.

El 29 de marzo de ese mismo año su cuerpo fue hallado en los alrededores de la carretera Chihuahua-Ciudad Aldama.

ESPERANZA CHAPARRO, 19 AÑOS

Esperanza Chaparro Sáenz, de 19 años, estaba por iniciar el cuarto semestre de administración agroindustrial en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), cuando desapareció, el 26 de enero del 2014, tras salir de su trabajo.

Ese día la joven salió de su casa en la colonia Vista Cerro Grande para dirigirse a la mercería en la calle Victoria, en el Centro, donde trabajaba los domingos.

El 2 de marzo de ese año un hombre la encontró, muerta, con señales de violencia, en un camino de terracería conocido como Las Cochinillas.

DIANA YAZMIN, 18 AÑOS

Diana Yazmín García Medrano, tenía 18 años y desapareció a las dos de la tarde del 27 de mayo del 2002 en el trayecto a su escuela de computación BC&T.

Al día siguiente, su madre Hilda Medrano Beltrán, denunció la desaparición, pero la abogada que la atendió le sugirió que "no se precipitara" porque "posiblemente se había ido con su novio".

Su osamenta encontrada el 10 de septiembre en el kilómetro 3 de la carretera entre la capital y Ciudad Juárez, con claros indicios de violencia sexual.

ALONDRA NOLASCO, 9 AÑOS

El 18 de septiembre de 2017 Alondra María Nolasco Corpus desapareció de su casa en la colonia Vistas del Norte.

El rostro de la pequeña sigue apareciendo en las redes sociales o en pesquisas dañadas pegadas en alguna pared, sin embargo, de su paradero no hay rastro así como tampoco lo hay de Ramiro Córdova, el hombre que la autoridad ha señalado reiteradamente como presunto culpable de la desaparición y a quien la Fiscalía tuvo en sus manos pero “se esfumó”.

Su estatus de desaparición continúa vigente.