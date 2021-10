Embalsamó a la esposa de Villa y al creador de la Cabalgata Villista

Paco López / Eduardo Lozoya Valenzuela

Chihuahua.- Con más de tres décadas desempeñándose como embalsamador, Eduardo Lozoya Valenzuela ha convivido con la muerte de manera cotidiana y a pesar de lo que pudiera pensarse respecto al temor que los cuerpos sin vida generan, Lozoya asegura que le da más miedo andar en la calle porque allí, sí hay quien le puede ocasionar daño mientras que, en una sala de embalsamamiento, un cuerpo solo puede ser objeto de contagio y eso depende del cuidado que tenga.

Siendo un niño de seis años surgió en él la curiosidad por la muerte, misma que “veía pasar” de forma cotidiana en la funeraria de su familia. Un día su padre lo descubrió “espiando” la sala de embalsamamiento y además del regaño obligado le dio lo que sería uno de los grandes consejos que Lozoya aun lleva con él: el respeto hacia los difuntos.

“Alrededor de los 6 o 7 años me descubrió mi papá espiando en un patio que daba a la sala de embalsamar. Me vio y me leyó la cartilla. Me habló de todo lo que es el respeto a la persona, que en este trabajo no tiene que existir morbo. Todo lo que vea uno aquí tiene que quedarse aquí, no andar platicando nada a nadie. El mismo respeto que se le tiene a una persona viva se lo debes tener a la persona fallecida. Me llevó a la sala de embalsamar y me paré allí para aprender. Después empecé a ayudar a bañar los cuerpos, rasurarlos, los detalles más sencillos, pero para mí era un paso más porque mi papá nos llevaba desde muy chicos”, dice.

De su trabajo, explica, lo más importante es que la familia del occiso quede satisfecha con el resultado y que la presentación de los cuerpos sea la mejor para su despedida final.

“Que la familia quede conforme es lo más importante. Por eso es necesario saber dar el tratamiento adecuado al cuerpo para evitar la descomposición y en lo que compete al tema estético, arreglarlos muy bien para cambiar el semblante a uno de más tranquilidad”.

Todo ello, asegura Lozoya, se logra a través del conocimiento adquirido no solo en la práctica, sino también mediante el estudio que, en su caso, se ha preocupado por tener y que avala su trayectoria.

“Toda mi vida he estado en este giro porque viene de familia. Mi bisabuelo en 1906 tuvo la primera funeraria en Chihuahua y continuamos con la tradición, siempre he trabajado en esto, pero como embalsamador son 31 años. Hay embalsamadores que lo practican de manera empírica pero siempre se necesita tener un estudio, una gama de conocimientos que van desde las vías de inyección hasta el maquillaje para que el resultado final sea el óptimo. Los primeros cursos los tomé aquí en Chihuahua en los noventa, después fui a la Universidad de Guadalajara a una segunda etapa de capacitación y posteriormente a Monterrey para entrenarme en restauración facial. Esto último es importante en el caso de los cuerpos de personas que tienen una muerte violenta”.

En esta labor, explica, existen muchos mitos que en ocasiones la gente da como hechos sin tener claro del todo lo que en realidad ocurre en la sala y a manos del embalsamador.

“Hay gente que piensa que sacamos los órganos o que rellenamos los cuerpos con aserrín. No es así. Lo que se hace es extraer la sangre y sustituirla con un líquido a base de formol que sirve para conservar el cuerpo y evitar la descomposición. Luego se practica una succión abdominal para drenar los líquidos que, de manera normal, tenemos en esa cavidad y finalmente se da un tratamiento para reforzar. Inyectamos en arterias y drenamos por venas, por eso debemos conocer cuáles son las vías de inyección”.

En cuanto al tratamiento facial, se trabaja no solo con el maquillaje sino con la inyección de tejidos líquidos que ayudan en la restauración de rostros afectados severamente por enfermedades o traumas. El cuerpo que se ve en el ataúd, luce distinto al que llega a la funeraria.

“En los cursos de capacitación se incluye el maquillaje y algunos tratamientos especiales. A veces vienen con los ojos o la boca muy maltratados por lo que tenemos que aplicar rellenos o inyectar tejido líquido. Buscamos que queden bien, acorde a la anatomía y facciones de la persona. Otras ocasiones el cuerpo viene de un tiempo de hospitalización, demacrado y cuando fallecen algunos quedan con la mandíbula caída, la boca abierta y eso impresiona mucho a sus allegados. Después de prepararlos la familia hasta se sorprende con el cambio de semblante”, asegura.

Con la convicción de que un buen resultado solo se obtiene mediante la capacitación, Lozoya dice que su consejo para quienes se inician en la actividad, es hacerlo de corazón y con las ganas de ayudar a la gente.

“No hay que trabajar de manera empírica sino capacitarse y para poder estar en esto hay que querer hacer el trabajo, tener el alma de ayudar a la gente, dejarla tranquila. Porque puede estar todo bien en el servicio funerario, pero a veces con un pequeño detalle se echa a perder el resto. Hay que manejar las cosas de tal forma que la familia no se sienta ofendida”.

Cuestionado respecto a la visión que tiene de la muerte, asegura no temerle, por el contrario, esta se ha convertido en compañía cotidiana y forma de vida.

“La muerte es mi modus vivendi, trabajo siempre con muertos. De alguna forma la muerte también da vida. Cuando me preguntan si no me da miedo, mi respuesta es que me da miedo pero andar en la calle, aquí lo único que puede ocurrir es que algún cuerpo me contagie alguna enfermedad pero afuera es diferente, allá sí hay quién pueda hacerme daño hasta sin motivo”.

No hay eventos paranormales o de terror; sí extraordinarios que dejan huella

Durante los años que Eduardo Lozoya ha dedicado al proceso de embalsamar, ha sido testigo de eventos extraordinarios -no paranormales ni terroríficos- que le han dejado una marca en la memoria, al igual que ha sido el encargado de arreglar -una última vez- el cuerpo y rostro de personajes reconocidos por la comunidad.

“Situaciones paranormales no y eso que trabajo a cualquier hora, pero sí eventos extraordinarios que me han marcado de alguna forma. Algo que nunca se me va olvidar fue cuando cayó el avión de Aeroméxico, la entonces Procuraduría nos pidió apoyo para sacar los cuerpos del avión; había una señora calcinada junto con su bebé y lo tenía abrazado, me tocó sacarlos y eso sí me impactó mucho. En otra ocasión trajeron un cuerpo de Delicias de una explosión que derribó la casa, estaba severamente dañado y esa preparación me llevó 11 horas. También he tenido la oportunidad de embalsamar a personajes conocidos como fue doña Luz Corral, esposa de Pancho Villa. En aquel momento el gobierno del estado solicitó el servicio a la funeraria de la familia, me tocó ir a la casa de la calle décima. Otro personaje que pude atender fue el cuerpo del señor José Socorro Salcido, fundador de la Cabalgata Villista y parte de la vida política de Chihuahua”, narra.

La pandemia trajo consigo cambios también en el ámbito funerario. Los cuerpos afectados por el Covid no se embalsaman, simplemente se creman o se inhuman de manera directa, con el objetivo de evitar el contagio. La gente lo ha entendido.

“Los cuerpos con Covid no se embalsaman. Es cremación o inhumación directa. Se habla con la familia para que tomen conciencia que es un riesgo. A veces hay jornada de velación, pero el cuerpo se pone en una bolsa, se introduce en el ataúd y se emplaya. Eso se hace cuando la familia insiste en despedirlo, pero la gente sí es consciente del riesgo”.

Más allá de la llegada del Covid, de forma cotidiana Eduardo tiene claro que debe protegerse de cualquier posible enfermedad que pueda adquirir a través de su trabajo, por tanto, si es necesario alargar el tiempo de preparación para tener más cuidados, lo hace.

“Lo que trato de hacer es protegerme de no tener contacto con algún líquido corporal, utilizo mucho el cloro sobre todo cuando estoy drenando porque finalmente es un cuerpo en proceso de descomposición. A veces uso hasta tres capas de guantes, trato de tener todas las precauciones posibles. Sí me lleva 4 o 5 horas adelante, pero tengo la certeza de que me estoy cuidando. El proceso de manera normal se lleva un promedio de 3 horas, aunque depende mucho de la complexión de la persona. Cuando se trata de cuerpos que ya pasaron por una necropsia entonces se trabaja de manera diferente. Si el cuerpo tiene daños se lleva uno más tiempo a veces hasta 7 horas”.

Datos curiosos

-“Antes de fallecer mi papá se acordó de una ocasión en que, siendo yo niño, me di cuenta que había dos cuerpos en la sala de embalsamar, fui a la oficina con él y le pregunté: ¿Por qué están dormidos los dos señores y no se van a su casa?”

-El proceso de embalsamamiento lleva un promedio de 3 horas, aunque puede extenderse dependiendo de las condiciones del cuerpo

-Según la Real Academia de la Lengua, el término “embalsamar” significa “llenar de sustancias balsámicas las cavidades de los cadáveres, como se hacía antiguamente, o inyectar en los vasos ciertos líquidos para preservar de la putrefacción los cuerpos muertos”.