Emite IMSS medidas de prevención para evitar problemas auditivos

Chihuahua, Chih.- En el marco del Día Internacional de la Audición que se celebra este 3 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, a través de la Jefatura de Prestaciones Médicas, exhorta a la población chihuahuense a llevar las siguientes medidas de prevención para gozar de una buena audición.

• No introducir ningún objeto en el oído. El uso del dedo, plumas e hisopos (cotonetes), no son los mecanismos ideales para proteger y limpiar el conducto auditivo externo.

• Evitar la exposición prolongada a fuentes de ruido como bocinas, micrófonos, audífonos e ir en demasía a lugares en donde se concentren altos niveles de sonido.

• No automedicarse. No aplicarse gotas de ningún tipo, si no es bajo prescripción médica, debido a que la membrana timpánica puede estar “dañada” y cualquier sustancia puede ser perjudicial para la audición.

• Ante la presencia de un tapón de cerumen (cerilla), es recomendable visitar a un experto en salud auditiva para que sea él quien lo extraiga.

• Cuidar a los niños para evitar que se introduzcan cualquier objeto en esta zona.

Entre las principales causas del trauma acústico o la pérdida auditiva se encuentran:

• Exposición constante a ruidos excesivos.

• Bajo peso al nacer.

• Medicamentos ototóxicos.

• Infecciones crónicas del oído.

• Falta de oxígeno durante el parto.

• Enfermedades infecciosas (meningitis, rubeola, etc.).

La pérdida o disminución de la agudeza auditiva ocasiona:

• Soledad.

• Depresión.

• Aislamiento.

• Dificultad para las relaciones sociales.

• Bajo rendimiento académico y laboral.

Por lo tanto, se exhorta a la población derechohabiente y no derechohabiente a cuidar su salud auditiva, acudiendo con regularidad con su médico para una revisión que permita la detención oportuna de cualquier padecimiento u afectación.