Emite recomendación la CEDH por actos de tortura vs interno

Chihuahua.- Por actos de tortura en contra de un interno, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), ha emitido una recomendación en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE), por actos que se cometieron en el Cereso Estatal No. 1 de Aquiles Serdán, en donde dos custodios ingresaron a la celda del afectado, lo trasaladaron a la enfermería y posterioemente lo goleparon en diversas partes del cuerpo.

La recomendación fue dirigida al fiscal César Augusto Peniche Espejel,es para que se instruyan los procedimientos dilucidatorios de responsabilidades correspondientes, en contra de los servidores públicos involucrados en los hechos analizados, en el cual se consideren los argumentos esgrimidos, para efecto de que se determine el grado de responsabilidad en que hayan incurrido, y en su caso se impongan las sanciones que correspondan.

De igual modo, la recomendación que fue emitida el pasado mes de febrero y que también establece la reparación integral del daño causado y la incorporación al Sistema Estatal de Atención a Víctimas, de acuerdo con la CEDH, la resolución fue aceptada por la FGE y se han aportado pruebas de su cumplimiento de manera parcial.

Esta recomendación derivó de una queja presentada el 26 de marzo del 2018 en la que el quejoso expresa; “el domingo 25 de marzo, en el transcurso de la tarde, llegaron dos personas pertenecientes de la Fiscalía General, identificadas como el “01 y el 02” a mi celda, preguntando por diversas personas, a razón de que se encontraban buscando un teléfono celular.

De ahí me llevaron al servicio médico, con uno de los médicos en turno, mismo que me revisó físicamente elaborando un certificado médico, el cual establecía que no tenía ninguna lesión, de ahí me llevaron a los módulos de alta seguridad (módulo 9), a un lado de la esclusa, en un cuarto en donde comenzaron a golpearme en la cara, en el abdomen y glúteos, con una tabla y con los puños cerrados, alrededor de unos 10 minutos; ellos querían saber quién metió el teléfono, pensando que yo tenía conocimiento, después fui llevado a restricción de tránsito como castigo; el 27 de marzo que fueron por mí para revisarme nuevamente, alrededor de las 3 de la tarde, donde uno de los médicos en turno realizó nuevamente otro certificado en mi presencia, certificando que tenía diversas lesiones: en el rostro lado izquierdo, en el abdomen lado izquierdo y hematomas en ambos glúteos, asimismo quiero manifestar que de momento no he recibido ninguna intimidación por parte del personal del Centro de Reinserción Social No. 1.”

Luego de las indagatorias se determinó que existe responsabilidad de las personas que causaron lesiones al interno, motivo por el cual, la CEDH emitió la recomendación correspondiente en contra de la FGE.

De acuerdo con el área de comunicación social de la CEDH, se dio a conocer que existe un procedimiento que está pendiente de firma para emitir una segunda recomendación en contra de la FGE, debido a una serie de irregularidades que se han cometido y que serán dadas a conocer una vez que se complete el proceso.